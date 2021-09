Bicampeão da IndyCar, o norte-americano Josef Newgarden, da Penske, cravou a pole position para a etapa final do campeonato de 2021, disputada neste fim de semana em Long Beach, e segue vivo na briga pelo seu terceiro título na categoria de monopostos.

A segunda posição ficou com o neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi. O terceiro é o brasileiro Hélio Castroneves, da Meyer Shank, à frente de Simon Pagenaud, francês da Penske, Félix Rosenqvist, sueco da Arrow McLaren, e Romain Grosjean, francês da Dale Coyne. Veja:

Nome Tempo Diferença Voltas Motor Equipe 1 Josef Newgarden 1:08.2241 - 3 Chevy Penske 2 Scott Dixon 1:08.4422 0.2181 3 Honda Chip Ganassi 3 Helio Castroneves 1:08.4827 0.2586 3 Honda Meyer Shank 4 Simon Pagenaud 1:08.6514 0.4273 3 Chevy Penske 5 Felix Rosenqvist 1:08.7461 0.5220 4 Chevy Arrow McLaren 6 Romain Grosjean 1:08.7577 0.5336 3 Honda Dale Coyne Racing

O treino

O primeiro grupo da parte inaugural da classificação contou com pilotos de destaque da categoria, como Álex Palou, espanhol da Chip Ganassi, Pato O'Ward, mexicano da Arrow McLaren, e também Newgarden, os três concorrentes à taça da temporada deste ano.

Líder do campeonato de 2021 com relativa 'folga' em relação aos adversários, Palou deu uma leve errada e quase bateu, como você vê no vídeo abaixo, mas seguiu adiante avançando em terceiro.

Além do jovem espanhol da Chip Ganassi, também avançaram os seguintes pilotos, conforme a ordem abaixo, com Newgarden, vencedor do título nas temporadas de 2017 e 2019, à frente do resto:

No segundo grupo, o destaque ficou para o norte-americano Colton Herta. O piloto da Andretti, que liderou os treinos livres 1 e 2, acabou eliminado, frustrando as boas expectativas que havia criado. Ele tocou o muro:

Entre os competidores do segundo grupo que foram adiante, Castroneves, vencedor da Indy 500 de 2021, além de Grosjean, ex-Fórmula 1 que correrá pela Andretti Autosport no próximo ano.

Na segunda parte da classificação, competiram alguns dos principais nomes da temporada 2021. Além dos postulantes ao campeonato e dos representantes de Brasil e França, o hexacampeão Dixon.

Outra importante figura que esteve na disputa foi Will Power, piloto australiano da Penske que foi campeão em 2014 e que teve toque com o britânico Jack Harvey, da Meyer Shank, no começo da sessão qualificatória deste sábado em Long Beach.

Alheios aos incidentes, dois concorrentes ao título ficaram 'pelo caminho' no Q2: Palou larga em décimo, dois postos atrás de O'Ward. Rumo à pole, Newgarden avançou à disputa decisiva -- que culminou em conquista da posição de honra -- em quinto lugar.

De todo modo, Palou só precisa chegar na 11ª posição para fazer 19 pontos, somar 536 e se sagrar campeão. Já O'Ward precisaria conquistar as 54 unidades em disputa do final de semana e torcer para Palou terminar da 12ª colocação para trás e não liderar nenhuma volta. Ou, então, o espanhol poderia ficar com o 13º posto, liderando 'apenas' uma volta. Assim, o vencedor da temporada seria O’Ward com 536 pontos, contra 535 de Palou.

Para Newgarden ser campeão, Palou pode chegar no máximo em 24º, fazendo seis pontos. Enquanto isso, o norte-americano terá de somar as 54 unidades possíveis. Assim, a dupla empataria em 523. O desempate é pelas melhores posições nos GPs. Como ambos teriam três vitórias, o número de segundos lugares determinaria o melhor e isso pesaria a favor do norte-americano, já que o piloto da Penske tem três segundos lugares, contra dois do espanhol.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #134: TELEMETRIA: Chuva em Sochi? Mercedes perderá invencibilidade? Rico Penteado responde

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: