Indy: Grosjean correrá temporada completa pela Andretti em 2022

Romain Grosjean, um novato convincente este ano na IndyCar, correrá toda a temporada de 2022 da categoria com a equipe Andretti. A contratação do francês foi formalizada nesta sexta-feira (24) e ele substituirá Ryan Hunter-Reay ao volante do monoposto #28.

Após uma década na Fórmula 1 e uma carreira que terminou com a Haas em um acidente do qual havia sobreviveu milagrosamente, o piloto optou por se focar nos Estados Unidos, onde confidenciou ter encontrado "ar fresco "ao embarcar neste novo capítulo de sua carreira, que seguirá no próximo ano.

Para sua primeira temporada, Grosjean decidiu não participar das corridas ovais, antes de tentar no mês passado em Gateway. Ao mesmo tempo, ele impressionou nos circuitos mistos dentro da pequena estrutura da Dale Coyne, garantindo três pódios até o momento, incluindo dois segundos lugares.

Depois de sua estreia no oval aos 35, o francês agora acredita estar pronto para correr lá regularmente e para participar pela primeira vez nas 500 milhas de Indianápolis com as famosas cores da Andretti, referência na categoria. Ele ainda luta pelo título de melhor novato da temporada contra Scott McLaughlin.

"Estou muito contente por me juntar à Andretti Autosport em 2022", disse Grosjean. "É uma grande honra fazer parte de uma equipe tão grande. Espero que tenhamos sucesso juntos, é o nosso objetivo para ambos os lados."

"Também quero agradecer à Dale Coyne Racing por me dar a oportunidade de ingressar na IndyCar. Diverti-me muito correndo e é isso que me deu a chance de competir por uma das melhores e mais competitivas equipes do mundo", acrescentou.

