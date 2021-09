Neste domingo, foi realizada a etapa final da temporada 2021 da IndyCar, em Long Beach. O vencedor da prova foi o norte-americano Colton Herta, da Andretti. De todo modo, o título ficou com o espanhol Álex Palou, que chegou em quarto com a Chip Ganassi.

A segunda posição ficou com o norte-americano Josef Newgarden, que brigava pelo título com a Penske. O top 3 foi completado pelo hexacampeão Scott Dixon, companheiro de Palou na Chip Ganassi.

A corrida

A largada foi limpa e os pilotos da frente mantiveram suas posições. Porém, um pouco depois da bandeira verde, o mexicano Pato O'Ward, da Arrow McLaren, foi tocado pelo carro da equipe Dale Coyne pilotado por Ed Jones, dos Emirados Árabes Unidos.

Com isso, O'Ward teve danos no carro. Logo após, o competidor teve de abandonar, saindo da briga pelo título da temporada 2021. O momento da retirada de O'Ward você confere no vídeo abaixo. Um tempo depois, ele voltaria à pista 'apenas' para completar a prova.

Mais além, novo incidente movimentou a prova disputada neste domingo em Long Beach. O sueco Marcus Ericsson, da Chip Ganassi, bateu no muro após se aproximar do norte-americano Alexander Rossi, da Andretti.

Rossi, aliás, também se envolveu em 'lance' com o francês Romain Grosjean, da Dale Coyne. O ex-piloto da Fórmula 1, a propósito, vai correr na equipe Andretti Autosport na próxima temporada.

Grosjean, porém, teve de abandonar na sequência. O franco-suíço foi um dos principais novatos da temporada 2021 da IndyCar, assim como o neozelandês Scott McLaughlin, da Penske.

No fim das contas, Herta venceu, seguido por Newgarden, que não conseguiu o terceiro título, e Dixon, hexacampeão e 'parceiro' de time de Palou, que se sagrou vencedor da temporada 2021 aos 24 anos.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #134: TELEMETRIA: Chuva em Sochi? Mercedes perderá invencibilidade? Rico Penteado responde

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: