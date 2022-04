IndyCar: Herta conquista pole em Long Beach com volta recorde

Carregar reprodutor de áudio

Com direito a uma volta que representa um novo recorde, o piloto norte-americano Colton Herta, da equipe Andretti, Colton Herta conquistou a pole position para o GP de Long Beach da IndyCar neste sábado.

O jovem registrou a marca de 1min05s309 e superou o compatriota Josef Newgarden, da Penske, por 0s388. Atual campeão da categoria norte-americana de monopostos, o espanhol Alex Palou, da Chip Ganassi, larga em terceiro.

Já o francês Romain Grosjean, da Andretti, começa a corrida deste domingo no sexto posto, à frente do experiente australiano Will Power, da Penkse. O brasileiro Hélio Castroneves, da Meyer Shank, é o 14º. O grid de largada completo você confere na tabela abaixo:

1 Colton HERTA Andretti Honda 1:05,309 2 Josef NEWGARDEN Penske Chevrolet 1:05,697 +0,388 3 Alex PALOU Ganassi Honda 1:05,866 +0,557 4 Felix ROSENQVIST McLaren Chevrolet 1:05,934 +0,625 5 Alexander ROSSI Andretti Honda 1:06,067 +0,758 6 Romain GROSJEAN Andretti Honda 1:40,000 +34,691 7 Will POWER Penske Chevrolet 1:05,874 +0,565 8 Marcus ERICSSON Ganassi Honda 1:05,954 +0,645 9 Scott MCLAUGHLIN Penske Chevrolet 1:06,050 +0,741 10 Simon PAGENAUD Meyer Shank Honda 1:06,067 +0,758 11 Pato O’WARD McLaren Chevrolet 1:06,072 +0,763 12 Kyle KIRKWOOD Foyt Chevrolet 1:06,260 +0,951 13 Graham RAHAL RLL Honda 1:06,689 +1,380 14 Hélio CASTRONEVES Meyer Shank Honda 1:06,246 +0,937 15 Rinus VEEKAY Carpenter Chevrolet 1:06,704 +1,395 16 Scott DIXON Ganassi Honda 1:06,324 +1,015 17 Conor DALY Carpenter Chevrolet 1:06,448 +1,139 18 David MALUKAS Dale Coyne Honda 1:06,792 +1,483 19 Christian LUNDGAARD RLL Honda 1:06,504 +1,195 20 Jack HARVEY RLL Honda 1:06,970 +1,661 21 Calum ILOTT Juncos Chevrolet 1:06,667 +1,358 22 Takuma SATO Dale Coyne Honda 1:07,100 +1,791 23 Devlin DeFRANCESCO Andretti Honda 1:06,741 +1,432 24 Dalton KELLETT Foyt Chevrolet 1:06,767 +1,458 25 Jimmie JOHNSON Ganassi Honda 1:09,028 +3,719 26 Tatiana CALDERÓN Foyt Chevrolet 1:07,478 +2,169

