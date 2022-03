Carregar reprodutor de áudio

Scott McLaughlin liderou 186 das 248 voltas no Texas Motor Speedway, mas foi superado pelo seu companheiro da Penske na Indy Josef Newgarden na última volta. Marcus Ericsson foi o terceiro colocado.

Scott McLaughlin, da Penske, levou menos de uma volta para ultrapassar Felix Rosenqvist, da Arrow McLaren, enquanto Will Power atacou inicialmente Takuma Sato para subir para o terceiro lugar.

Helio Castroneves avançou e tentou fazer uma ultrapassagem sobre Power na busca pela terceira posição, mas não completou a manobra e ficou atrás de Sato e Colton Herta.

Um desempenho surpreendente nesta fase foi o novato Kyle Kirkwood, que avançou do 23º lugar e chegou ao top-10 na volta 28, ficando em nono atrás de O'Ward.

VeeKay foi o primeiro dos doze melhores pilotos a fazer parada, na volta 54, seguido de Ericsson. McLaughlin e Rosenqvist pararam na volta 57.

Rosenqvist teve um problema mecânico na volta 129 e foi obrigado a desligar o carro - um triste fim para o pole.

McLaughlin, que estava na ponta, enfrentou um tráfego e Newgarden encontrou brecha para atacar o companheiro de equipe e roubou a vitória por 0s0669.

Ericsson terminou em terceiro, enquanto Power apenas segurou Dixon para conquistar o quarto lugar.

Veja os resultados:

F1 AO VIVO: LECLERC lidera DOBRADINHA da FERRARI, Verstappen QUEBRA, Pérez ERRA e Hamilton é PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: