Indy: Newgarden vence em Mid-Ohio e encerra jejum da Penske

Piloto dominante do dia em Mid Ohio, Josef Newgarden conquistou a 19ª vitória de sua carreira na IndyCar, marcando o primeiro triunfo da equipe Penske na temporada, após segurar um veloz Marcus Ericsson.

Alex Palou completou o pódio e também aumentou a vantagem na liderança do mundial de pilotos de Pato O'Ward, que ficou com a oitava colocação.

A corrida

Em Mid-Ohio, os carros são liberados para a largada na longa reta até a Curva 4, a fim de evitar toques na primeira curva, mas isso não funcionou desta vez, já que James Hinchcliffe rodou seu companheiro de equipe da Andretti, Ryan Hunter-Reay e o Romain Grosjean fez o mesmo com o Felix Rosenqvist. O sueco e o americano tiveram que se arrastar aos boxes e voltaram duas abaixo.

O reinício veio na volta 4, e enquanto o pole Newgarden afastou-se de Colton Herta, com Marcus Ericsson em terceiro. O quinto Scott Dixon estava com pneus vermelhos como os três primeiros.

O piloto da Chip Ganassi tentou ultrapassar Will Power por dentro, mas o americano defendeu e eles ficaram lado a lado. Até que Dixon apertou Power na zebra e o fez rodar. Ele então pisou no acelerador para evitar o anti-stall, mas criou tanta fumaça de pneu que todos se espalharam. Ed Jones não conseguia vê-lo e bateu forte no piloto. Ambos abandonaram na hora

Após a limpeza da pista, a corrida reiniciou na volta 10, com Newgarden, Herta, Ericsson e Dixon nos vermelhos, e com a ameaça de Alexander Rossi. Ele estava trabalhando duro para segurar o líder do campeonato Alex Palou e Rinus VeeKay, que havia ultrapassado Graham Rahal.

Grosjean não se intimidou com os danos nas asas que sofreu após marcar Rosenqvist e avançou, ultrapassando o colega novato Scott McLaughlin. Ele então parecia pronto para passar Sebastien Bourdais na Curva 2, mas quando seu compatriota o bloqueou, tentou contornar o lado de fora.

Isso não funcionou e Romain perdeu uma posição, mas a comissão ordenou que Bourdais cedesse a colocação de volta. Enquanto isso, Grosjean teve que segurar o ataque de Simon Pagenaud e Pato O’Ward, que aproveitou a oportunidade para ultrapassar o piloto da Penske e Bourdais e passar para o Top 10 - subindo 10 lugares de sua posição no grid - atrás do francês.

Nas primeiras 20 voltas, Newgarden conseguiu 1,7 segundos de vantagem sobre Herta, que tinha 2,5 de margem sobre Ericsson. O sueco controlava uma margem semelhante sobre Dixon.

As primeiras paradas programadas incluíram Jack Harvey na volta 19, e Pagenaud e McLaughlin nas voltas 23 e 24, respectivamente. Grosjean parou no final da volta 26 e emergiu à frente de VeeKay, executando outro stint de compostos vermelhos.

Dixon e Rossi pararam na volta 29. Na seguinte, foi a vez de Newgarden e Palou, e a equipe do espanhol conseguiu o colocar na frente de Rossi. O agora líder do campeonato segurou Rossi até a Curva 4, mas o americano explorou sua aderência extra nas Curvas 5 e 6 para mergulhar e tomar o quinto lugar.

Isso se tornou em drama depois, quando o companheiro de equipe de Herta teve um pitstop desastroso devido a um problema de reabastecimento - uma mangueira de combustível com defeito - o que o fez retornar ao pelotão logo à frente do sétimo colocado Rahal. Na volta 33, Grosjean ultrapassou O'Ward para o oitavo lugar, tirando vantagem de seus pneus vermelhos.

A meia distância, Newgarden tinha 8,5 segundos de vantagem sobre Ericsson, que estava 5,5 segundos à frente de Dixon, vulnerável a Rossi nos vermelhos, enquanto os dois eram perseguidos por Palou. Cerca de 2,5 segundos atrás, Rahal, ainda capaz de segurar Herta, com Grosjean, O’Ward e VeeKay completando o Top 10.

Nenhuma ameaça para Ericsson à frente, e a tendência continuou neste período intermediário. Na volta 50, Dixon estava a 10 segundos de seu companheiro de equipe e segurando Rossi, Palou, Rahal e Herta.

VeeKay parou na volta 53, e o líder respondeu na próxima. Rossi e Rahal fizeram o mesmo. Depois foi a vez de Ericsson, Dixon e Grosjean e, na volta 56, Palou. O espanhol emergiu confortavelmente na frente do pelotão Dixon-Rossi-Rahal para pegar a terceira colocação, enquanto Herta foi apenas na 58. Isso não lhe rendeu nada, já que novamente fez uma parada lenta. Retornou em nono lugar, tendo sido superado por O'Ward (o único piloto entre os oito primeiros em vermelhos) e Grosjean.

A 20 voltas do fim, Newgarden liderava Ericsson por 6,5 segundos, com Palou 13 segundos atrás, mas 2,5 à frente do pelotão Dixon-Rossi-Rahal-O’Ward. Dez voltas depois, Herta caiu por dentro de Grosjean para o oitavo lugar na volta 70, e imediatamente se juntou a esta batalha.

Na frente, Josef havia começado a diminuir a velocidade com uma dúzia de voltas para o fim e deixou a vantagem cair para menos de três segundos ao enfrentar o tráfego. Enquanto isso, Herta e Grosjean ultrapassaram O’Ward para tomar o sétimo e o oitavo lugar, indicando que os pneus mais suaves do mexicano estavam perdendo rendimento.

A duas voltas do fim, a vantagem de Newgarden sobre Ericsson caiu para 1,4 segundos. Ele manteve-se firme e cruzou a linha 0s879 à frente do sueco, com Palou conquistando a posição final do pódio 21s depois e 10s antes do seis vezes vencedor do Mid-Ohio, Dixon. Rossi, Rahal, Grosjean, O’Ward, Santino Ferrucci e Takuma Sato completaram o top 10.

Classificação final

F1 2021: PASSEIO de Verstappen, SOFRIMENTO de Lewis, POLÊMICA com Norris e ZICA de Pérez | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Mercedes jogou a toalha para 2021 após derrota na Estíria?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: