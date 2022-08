Indy: Newgarden vence última oval da temporada com relargada atrasada por conta de forte chuva

Carregar reprodutor de áudio

Por conta do recordo ao conquistar a 67ª pole position da carreira, Will Power levou seu Team Penske-Chevrolet à liderança na largada, à frente de Marcus Ericsson, da Chip Ganassi Racing-Honda, enquanto Scott McLaughlin varreu o companheiro de equipe da Penske Josef Newgarden para conquistar o terceiro lugar.

Alex Palou (Ganassi) ficou atrás de Takuma Sato da Dale Coyne Racing e Devlin DeFrancesco da Andretti Autosport-Honda, enquanto Scott Dixon perdeu o quinto lugar para a Arrow McLaren SP-Chevrolet de Pato O'Ward na curva 1 na volta 3.

O homem em movimento foi o companheiro de equipe de O'Ward, Felix Rosenqvist, que aproveitou o fato de ter praticado na linha alta na noite anterior e subiu de 26º para 13º na volta 3!

Os sete primeiros ficaram com cerca de 0,9 segundos de diferença nas primeiras 20 voltas, com DeFrancesco 1.5s em oitavo,mas à frente de Palou, Alexander Rossi (Andretti), David Malukas (Dale Coyne Racing com HMD) e Colton Herta (Andretti).

Na volta 30, Power precisou proteger seus pneus enquanto corria atrás do último carro, o Ganassi #48 de Jimmie Johnson, e de olho nos retrovisores para Ericsson atrás dele. Com a chuva potencialmente encurtando a corrida, as equipes e os pilotos estavam claramente correndo para um número determinado de combustível, tentando esticar o primeiro e o segundo stints, satisfeitos em voltar a cerca de 165 mph, cerca de 8 mph da volta mais rápida de Power.

Palou ultrapassou DeFrancesco pelo oitavo lugar na volta 45, assim que Power passou por Johnson finalmente, apesar de Johnson tentar ultrapassar de volta. Pouco antes da volta 50, O'Ward subiu para quarto com uma ultrapassagem sob Newgarden.

Uma vez à frente de Johnson e Ed Carpenter, Power começou a se afastar de Ericsson, a diferença foi para 2.3 segundos na volta 54, e as diferenças entre o trem dos 10 melhores pilotos começou a se separar pelo tráfego. Dixon, por exemplo, estava mais de cinco segundos atrás de Newgarden antes de atingir o pitlane na volta 57. Ansioso para não ser pego por uma bandeira amarela, Penske parou todos os três pilotos e AMSP puxou O'Ward, e Coyne parou Malukas. Ericsson e Palou ficaram fora por apenas uma volta a mais.

Isso deixou Rosenqvist na frente por uma volta, mas assim que ele e Grosjean pararam, Power voltou à liderança, mas agora à frente de McLaughlin, com Ericsson em terceiro. Isso rapidamente se tornou o quarto lugar, porque a Ericsson perdeu um pouco de impulso atrás de um retardatário e O'Ward conseguiu enviá-lo para fora para reivindicar o terceiro lugar. Assim, a ordem ficou Power, McLaughlin, O'Ward, Ericsson, Newgarden, Dixon, Sato, Palou e o carro Rahal Letterman Lanigan-Honda de Jack Harvey em nono.

O segundo stint viu os pilotos novamente se acomodarem em um trem a 165 mph, cuidando de seu combustível e pneus, mas na volta 89 Newgarden conseguiu um movimento sob Ericsson e o ultrapassou em quarto na reta da frente. Então O'Ward teve que recuar em uma tentativa de ultrapassagem em McLaughlin, ele errou na pista, perdeu velocidade ao salvar o carro e Newgarden ficou em terceiro na volta 91 para completar um Penske 1-2-3. Não muito atrás, Sato ultrapassou Dixon para ficar em sexto.

No entanto, O'Ward nunca desiste e, na volta 102, ele ultrapassou Newgarden e Sato estava nos boxes. Dixon parou na volta 120 para colocar pneus novos e fazer uma curva na asa dianteira. Na volta 123, Power e McLaughlin fizeram suas segundas paradas e Newgarden e Palou fizeram o mesmo, uma volta depois foram O'Ward e Ericsson que pararam. Na sequência, foi Newgarden quem perdeu, ficando atrás de Ericsson devido ao trânsito em sua volta.

A primeira bandeira amarela aconteceu na volta 146, quando Harvey raspou o muro na curva 4. Com a chuva iminente, isso deixou várias equipes com um dilema - parar e perder posição na pista, mas ganhar pneus novos ou ficar de fora? Sato, Newgarden e McLaughlin pararam, sabendo que só cairiam para oitavo, sétimo e sexto, respectivamente, porque todos os outros estavam uma volta atrás, enquanto Power, O'Ward, Ericsson, Dixon e Palou ficaram de fora, esperando que a chuva chegasse antes do carros recém-cansados chegarem até eles.

No reinício na volta 159, Power liderou na curva 1, mas O'Ward ganhou mais velocidade do lado de fora e saindo da curva 2, o Arrow McLaren SP estava à frente. Mas Newgarden estava aproveitando ao máximo seus novos pneus e sendo capaz de rodar com combustível cheio, abriu caminho, rebaixando Dixon, Ericsson, Palou, Power e O'Ward para chegar à frente na volta 165. Ele então começou estabelecendo voltas rápidas, puxando sua liderança para seis segundos na volta 175.

Essa foi a mesma volta em que McLaughlin, tendo usado seus Firestones novos para ultrapassar os carros Ganassi na relargada, ultrapassou Power e levou apenas mais algumas voltas para conquistar o segundo lugar de O'Ward.

Dixon parou em sétimo na volta 189 e Palou em sexto na volta 191, com Ericsson completando a rodada de paradas da Ganassi na 192. A equipe de Power teve que responder à ameaça do campeonato e parou na volta 194. AMSP disse a O'Ward que era tempo para fazer suas voltas mais rápidas antes de parar em resposta a Power: ele o fez e permaneceu à frente do #12 Penske, o par separado um do outro por um segundo e pelo Meyer Shank Racing-Honda de Simon Pagenaud.

Na volta 206, McLaughlin parou e uma volta depois Newgarden também. No entanto, Josef foi retido por um retardatário em sua volta e isso foi suficiente para ele emergir atrás de McLaughlin. Assim que os carros Coyne de Malukas, Sato e Graham Rahal da RLLR saíram do caminho, McLaughlin ficou liderando Newgarden, O’Ward, Power, Malukas, Sato, Ericsson, Dixon, Rahal, Palou.

E então a chuva chegou e veio a bandeira amarela logo seguida pela vermelha, na conclusão da volta 217 de 260 programadas.

Após cerca de 2h15min, a corrida recomeçou com McLaughlin e Newgarden na frente, apesar de um susto para o último quando ele estava entre alguns carros que pararam na saída do pitlane. Este par tinha um buffer de três voltas para O'Ward, Power, Malukas e Sato. Sob cautela, Palou, Ericsson e Dixon pararam, assim como Rosenqvist, já que havia apenas 10 carros na primeira volta. Eles não teriam preocupações com combustível ou aderência.

McLaughlin manteve a liderança no início com 36 restantes para o final, mas Newgarden mergulhou para dentro na curva 3. Na volta 230, Malukas usou seus pneus novos para rebaixar Power para o quinto lugar, com o companheiro de equipe, Sato, fazendo o mesmo em sequência, mas depois cortando na frente de Power na reta e fazendo contato com o carro da Penske.

Isso deixou Power nas garras da Ericsson, um rival do título principal, e Power estava tendo que economizar combustível, assim como O'Ward, que foi vítima da carga de Malukas na volta 245. O carro Coyne-RWR nº 18 rapidamente dispensou a volta de Herta e na 253 estava menos de meio segundo atrás de McLaughlin, que estava sendo retido por Newgarden que estava tentando não pegar Kirkwood.

No início da última volta, McLaughlin se moveu para dentro para proteger sua posição, mas Malukas começou a última volta apenas 0,11 segundos atrás dele e jogou o carro para fora, apoiou-se na borracha na linha mais alta e ganhou mais impulso para conquistar um brilhante segundo lugar, apenas 0,47 segundos atrás de Newgarden.

Newgarden conquistou assim sua quinta vitória do ano, ficando apenas três pontos atrás de Power no campeonato, enquanto McLaughlin voltou para casa com uma terceira colocação impressionante.

O'Ward evitou Sato até a bandeira quadriculada, e Power segurou Ericsson, enquanto Dixon, Palou e Rahal completaram o Top 10.

