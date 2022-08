Carregar reprodutor de áudio

Piloto norte-americano que faz sua última temporada pela equipe Andretti antes da ida para a McLaren, Alexander Rossi brilhou neste sábado e venceu o GP de Indianápolis II da IndyCar 2022 no misto de Indiana.

O ex-F1 segurou o ímpeto do novato dinamarquês Christian Lundgaard, da Rahal Letterman Lanigan Racing. Quem completou o top 3 na segunda corrida disputada no traçado interno do IMS em 2022 foi o veterano Will Power, que agora lidera o campeonato com a Penske.

O editor recomenda: Indy: Rosenqvist é pole no IMS e líder Ericsson é último após problemas

Outro piloto da Penske, o neozelandês Scott McLaughlin cruzou a linha de chegada em quarto, à frente do companheiro norte-americano Josef Newgarden. O sexto foi o holandês Rinus VeeKay, da Carpenter.

Companheiro de Lundgaard na RLL, o norte-americano Graham Rahal foi sétimo, à frente do multicampeão Scott Dixon, neozelandês da Chip Ganassi. Pole position com a McLaren, o sueco Felix Rosenqvist terminou em nono.

O piloto que fechou as 10 primeiras posições foi o atual campeão Álex Palou, espanhol que está de saída da Chip Ganassi após anunciar polemicamente sua ida para a McLaren e iniciar uma controvérsia de grandes proporções, o que 'respinga' até na Fórmula 1.

Líder da temporada 2022 da IndyCar até então e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis no oval do IMS neste ano, o sueco Marcus Ericsson fez contenção de danos após largar em último em função de problemas com a Chip Ganassi e chegou em 11º. Veja o resultado completo abaixo:

Q4: Acompanhe aqui o debate sobre o GRID para o GP da HUNGRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: