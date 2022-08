Carregar reprodutor de áudio

Piloto sueco da equipe Arrow McLaren SP na IndyCar, Felix Rosenqvist cravou a pole position para a segunda corrida no misto de Indianápolis nesta temporada, superando o norte-americano Alexander Rossi, da Andretti.

A terceira posição ficou com o mexicano Pato O'Ward, companheiro de Rosenqvist. O australiano Will Power, da Penske, foi o quarto, à frente do companheiro norte-americano Josef Newgarden e do dinamarquês Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing, respectivamente.

Quem vem bem na temporada e sequer chegou à disputa do 'Fast Six' foi o líder da Indy 2022. Vencedor das 500 Milhas de Indianápolis neste ano, o sueco Marcus Ericsson teve problema mecânico com seu Chip Ganassi e larga em último, partindo do 25º posto. Tetracampeão da Indy 500, o brasileiro Helio Castroneves larga em 16º com a Meyer Shank. Veja o grid de largada completo abaixo:

1 Felix ROSENQVIST McLaren Chevrolet 1:10.226 2 Alexander ROSSI Andretti Honda 1:10.503 +0.277 3 Patricio O'WARD McLaren Chevrolet 1:10.609 +0.383 4 Will POWER Penske Chevrolet 1:10.622 +0.396 5 Josef NEWGARDEN Penske Chevrolet 1:10.696 +0.470 6 Christian LUNDGAARD RLL Honda 1:10.728 +0.502 7 Álex PALOU Ganassi Honda 1:10.207 8 Rinus VEEKAY Carpenter Chevrolet 1:10.310 +0.084 9 Colto HERTA Andretti Honda 1:10.353 +0.127 10 Conor DALY Carpenter Chevrolet 1:10.513 +0.287 11 David MALUKAS Dale Coyne Honda 1:10.563 +0.337 12 Simon PAGENAUD Meyer Shank Honda 1:10.762 +0.536 13 Jack HARVEY RLL Honda 1:10.856 +0.630 14 Devlin de DEFRANCESCO Andretti Honda 1:10.703 +0.477 15 Scott MCLAUGHLIN Penske Chevrolet 1:10.906 +0.680 16 Helio CASTRONEVES Meyer Shank Honda 1:10.756 +0.530 17 Graham RAHAL RLL Honda 1:10.909 +0;683 18 Takuma SATO Dale Coyne Honda 1:10.827 +0.601 19 Callum ILOTT Juncos Chevrolet 1:11.119 +0.893 20 Scott DIXON Ganassi Honda 1:10.893 +0.667 21 Kyle KIRKWOOD Foyt Chevrolet 1:11.215 +0.989 22 Romain GROSJEAN Andretti Honda 1:11.024 +0.798 23 Jimmie JOHNSON Ganassi Honda 1:11,771 +1.545 24 Dalton KELLETT Foyt Chevrolet 1:12.006 +1.780 25 Marcus ERICSSON Ganassi Honda sem tempo

