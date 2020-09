Will Power foi o dono deste sábado da Indy em Mid-Ohio. O piloto australiano dominou amplamente desde o início, quando largou da pole position, não teve grandes embates contra seus adversários e controlou a corrida, que teve a ausência de bandeiras amarelas.

Power finalizou a prova a sete segundos e meio sobre Josef Newgarden, configurando assim a dobradinha da Penske. Ele liderou 66 das 75 voltas.

Esta foi a primeira vitória do ano, a 38ª da carreira. Alexander Rossi completou o pódio, na terceira posição.

Scott Dixon, líder do campeonato, teve atuação discreta e foi apenas o 10º colocado.

A segunda corrida de Mid-Ohio acontece neste domingo, às 14h, horário de Brasília.

