IndyCar: Herta lidera trinca da Andretti na corrida 2 de Mid-Ohio

Piloto norte-americano da Andretti, o jovem Colton Herta foi o grande vencedor da segunda corrida da IndyCar em Mid-Ohio neste fim de semana. O competidor superou o compatriota e companheiro de equipe Alexander Rossi para triunfar neste domingo.

O 'pódio' foi contemplado por outro piloto norte-americano da Andretti: Ryan Hunter-Reay. Em quarto, um competidor da Rahal Letterman Lanigan Racing: Graham Rahal, também dos Estados Unidos.

Quem fechou o top-5 foi o sueco Marcus Ericsson, da Chip Ganassi. O sexto foi o francês Simon Pagenaud, da Penske. Seu companheiro australiano Will Power, vencedor da primeira corrida do fim de semana, foi o sétimo.

A oitava posição ficou com o atual campeão Josef Newgarden, norte-americano da Penske. O nono posto terminou com o mexicano Pato O'Ward, da Arrow McLaren SP. O top-10 foi completado pelo líder do campeonato, Scott Dixon, da Chip Ganassi.

O neozelandês conseguiu uma grande recuperação, já que errou no começo da prova e caiu para último, mas terminou em uma posição boa para sua temporada. Ele briga pelo hexacampeonato e tem Newgarden como principal concorrente.

Veja o resultado da corrida 2 da IndyCar em Mid-Ohio