A temporada da IndyCar, que terminou no fim de semana passado com Will Power sendo coroado campeão pela segunda vez, apresentou um aumento de 5% na audiência em relação a 2021.

O Total Audience Delivery (TAD) de 2022, foi de 1,30 milhão de espectadores nas plataformas digitais NBC, USA Network, Peacock e NBC Sports, o que indica que essa foi a temporada mais assistida da INDYCAR SERIES desde 2016, quando foram 1,31 milhão de espectadores, na NBCSN e ABC, somente TV. O TAD tem como base os dados da Nielsen e Adobe Analytics.

Metade das 16 corridas da temporada tiveram um TAD de mais de 1 milhão de espectadores, a maior marca desde 2008. A primeira corrida de 2022, o Grande Prêmio de São Petersburgo em 27 de fevereiro, foi corrida inicial mais assistida em 11 anos, com um TAD de 1,44 milhão de espectadores e a corrida, fora a 500 Milhas de Indianapolis, mais assistida em 11 anos.

Além disso, o Grande Prêmio de Long Beach em 10 de abril foi a edição mais assistida da corrida na história da NBC Sports (desde 2009) com um TAD de 1,08 milhão de espectadores.

Reforçada pela transmissão no Peacock, incluindo a apresentação exclusiva da plataforma da corrida de Toronto em 17 de julho, a temporada de 2022 foi classificada como a temporada da IndyCar mais transmitida, com uma audiência média por minuto (AMA) de 50.400 espectadores, um aumento de 470% em relação a 2021.

A 106ª corrida das 500 Milhas de Indianápolis, vencida por Marcus Ericsson, teve 218.800 pessoas assistindo o evento. O AMA também inclui streaming no NBCSports.com e no aplicativo NBC Sports por meio de autenticação.

