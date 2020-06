Indy terá presença de público em Road America e nas 500 Milhas

A Indy já está com o novo calendário da temporada 2020 e agora a categoria começa a dar os próximos passos em busca da normalidade: permitir a presença de público. Foi confirmando que será liberado a presença de fãs em mais dois circuitos, Road America e Indianápolis, nas 500 Milhas, que se juntam a Iowa.

A pista de Road America, localizada no estado do Wisconsin, receberá uma rodada dupla em 11 e 12 de julho, uma semana após o GP de Indianápolis no IMS e foi confirmado a presença de público "seguindo a direção das autoridades de saúde pública, especialistas na área médica e autoridades locais, estaduais e federais".

"A IndyCar e Road America observarão as práticas de distanciamento social e fornecerão materiais para a higiene e precauções de segurança para todos os fãs presentes".

Todos os presentes passarão por verificação em seus veículos com checagem de temperatura antes de chegar ao estacionamento do local, e cada fã receberá um kit de proteção individual que terá uma máscara e álcool em gel.

Já as 500 Milhas, conhecida como o "maior espetáculo do mundo das corridas", que precisou ser adiada de sua data original, em 24 de maio, para 23 de agosto, devido à pandemia, terá a presença de fãs, limitado a 50% da capacidade do espaço, o que seria cerca de 125 mil pessoas.

Na próxima semana, o IMS receberá a segunda etapa da Indy em um evento conjunto com a NASCAR, mas esse não será aberto ao público.

"Estamos comprometidos com a realização da Indy 500 em 23 de agosto e vamos receber fãs para a maior pista de corridas do mundo", disse o presidente do IMS J. Douglas Boles

"Vamos limitar a presença a aproximadamente 50% da capacidade do local, e também estamos finalizando uma lista de medidas adicionais de saúde e segurança pensadas cuidadosamente".

"Nós iremos revelar os detalhes específicos de nosso plano nas próximas semanas".

