Equipe revela pintura de carro de Alonso na Indy 500 de 2020

Fernando Alonso fará sua terceira tentativa nas 500 Milhas de Indianápolis, com o objetivo de se tornar a segunda pessoa a conquistar a Tríplice Coroa do automobilismo, junto com Graham Hill.

O espanhol correu pela primeira vez na Indy 500 em 2017, quando liderou 27 voltas antes de ter uma falha no motor. No ano passado, ele sequer se classificou para a corrida.

"Estou muito feliz por finalmente ver o carro que vou pilotar na Indy 500", disse Alonso. "Tivemos que esperar mais do que o normal para liberar a pintura, mas isso significa que os motores começarão a funcionar em breve em Indianápolis.

"Estou confiante de que a Arrow McLaren SP será competitiva. A equipe tem a experiência certa, pessoas bem qualificadas e ótimos recursos.”

O co-proprietário do Arrow McLaren SP, Sam Schmidt, disse: “Em 2017, Fernando provou que não só pode competir na corrida, mas que pode lutar pela vitória.”

"A pintura é ótima. Representa as cores da Ruoff Mortgage, mantendo o design de decoração de todas os carros da Arrow McLaren SP. É diferente de qualquer carro que vimos, o que facilitará a localização dos fãs."

Alonso será companheiro de Pato O’Ward e Oliver Askew na 104ª Indianapolis 500, em 23 de agosto.

Confira imagens do carro

Galeria Lista Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet 1 / 4 Foto de: Arrow SPM Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet 2 / 4 Foto de: Arrow SPM Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet 3 / 4 Foto de: Arrow SPM Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet 4 / 4 Foto de: Arrow SPM

