A primeira corrida de Detroit da IndyCar teve um susto com o sueco Felix Rosenqvist, o piloto da Arrow McLaren teve um forte acidente na Curva 6 após ter problemas com o pedal de aceleração, que pareceu travar ao reduzir a marcha e o fez ir com tudo na barreira de pneus. Com o impacto, a parede de concreto na parte de fora foi arremessada alguns metros.

A equipe de segurança foi acionada e ele saiu de ambulância, mas consciente. Ainda não está claro qual foi o problema do carro.

O sueco de 29 anos sinalizou estar com dor durante o resgate. O carro chegou a ficar a 45 graus, já que a frente estava sustentada por pneus, o que complicou o procedimento de retirada. Ele foi colocado em uma maca e estava usando um colar cervical.

A corrida foi interrompida com bandeira vermelha no final da volta 27, e os carros recolheram aos boxes.

Rosenqvist vinha desfrutando de uma das melhores exibições na temporada, subindo do 14º para o terceiro lugar, antes de seu primeiro pitstop.

