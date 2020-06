A Indy finalmente iniciará a temporada 2020 neste fim de semana, no Texas Motor Speedway, com três meses de atraso, por causa da pandemia de coronavírus. No grid, apenas Tony Kanaan representará o Brasil, já que a equipe Carlin alegou questões financeiras e não trará um segundo carro, de Felipe Nasr.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com por meio de Live no Instagram, Kanaan explicou como a categoria vai se precaver para o retorno das competições.

“Será uma hora de treino, duas voltas de classificação e a corrida”, disse Tony. “Tudo em um dia só. Todos vão viajar no mesmo avião fretado pela Indy. Vamos de casa para o aeroporto, do aeroporto para a pista, da pista para o aeroporto e do aeroporto para casa, com todos usando máscara e sendo testados. Quem tiver a temperatura um pouquinho mais alta, não entra. Uma série de medidas foram tomadas para voltar a correr. Sem público, infelizmente, mas vamos dar a oportunidade de as pessoas assistirem pela TV.”

“Uma coisa é certa: todos estão felizes e muito preocupados de como vamos dar o exemplo para que outros esportes posam voltar a funcionar. A Indy mandou um documento de 35 páginas para lermos em relação a todas as regras. Temos que usar a máscara o tempo todo, as entrevistas serão com microfone com um cabo que o repórter não vai chegar perto de você.”

Em casa desde o início de março, também relatou como ele e a equipe estão preparados para o desafio no Texas.

“Minha vida não mudou muito. Para quem acompanhou o anúncio da minha última temporada da Indy, eu começaria a correr em Indianápolis, que seria há duas semanas, então psicologicamente eu estava preparado para começar há duas semanas. Fisicamente, eu sou um cara que sempre me preparei mais do que eu precisaria, a minha carreira inteira foi assim. Por ter tido mais tempo, eu estou três vezes mais preparado do que eu já estive na minha vida. Minha carga diária é de quatro a seis horas, dependendo do que eu faço.”

“Quanto à equipe, está todo mundo enferrujado. Ninguém faz pit stop há oito meses, treinamos na sede, mas não é a mesma coisa. Não me sento em um carro de corrida desde Laguna Seca, em outubro de 2019. Ninguém andou nesse oval que vamos correr, ninguém andou nesse oval com o aeroscreen. Então, todos estão preocupados em relação a isso, mas ao mesmo tempo, todos estão contentes de que vamos voltar.”

Relembre momentos marcantes de Tony Kanaan na Indy

Galeria Lista Tony Kanaan começou sua carreira na Indy (CART) em 1998, pela Tasman, vindo de uma campanha vitoriosa na Indy Lights, em 1997. 1 / 23 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Já no ano seguinte, na Forsythe Racing, ele conseguiu sua primeira pole position, em Long Beach, e... 2 / 23 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA ... a primeira vitória veio em Michigan 3 / 23 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Depois de passar pela Mo Nunn Racing até 2002, entre 2003 e 2010 correu pela Andretti-Green, conquistando o título de 2004. 4 / 23 Foto de: LAT Images A comemoração veio no Texas Motor Speedway. 5 / 23 Foto de: LAT Images Tony Kanaan 6 / 23 Foto de: LAT Images Tony Kanaan 7 / 23 Foto de: LAT Images Tony Kanaan 8 / 23 Foto de: LAT Images Tony Kanaan 9 / 23 Foto de: LAT Images Tony Kanaan 10 / 23 Foto de: LAT Images Apesar de ter ficamos ‘apenas’ na terceira colocação no campeonato, em 2007 Kanaan conseguiu o maior número de vitórias, cinco. A primeira foi em Motegi, no Japão. 11 / 23 Foto de: Shawn Payne Milwaukee 12 / 23 Foto de: Shawn Payne Michigan 13 / 23 Kentucky 14 / 23 Foto de: Dana Garrett - IRL E Detroit 15 / 23 Foto de: Eric Gilbert Mas nenhuma delas foi como a Indy 500 de 2013 16 / 23 Foto de: Jay Alley Tony Kanaan 17 / 23 Foto de: Jay Alley Tony Kanaan 18 / 23 Foto de: Jay Alley Tony Kanaan 19 / 23 Foto de: Jay Alley O último triunfo de Tony Kanaan na Indy aconteceu em Fontana, na Califórnia, em 2014 20 / 23 Foto de: General Motors Correndo pela Chip Ganassi 21 / 23 Foto de: Chris Jones Tony Kanaan 22 / 23 Foto de: Chris Jones O último pódio, até agora, foi em Gateway, no ano passado, com um terceiro lugar, na vitória de Takuma Sato. 23 / 23 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA

