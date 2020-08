IndyCar adia etapa de Mid-Ohio por causa da pandemia de Covid-19

A rodada dupla da IndyCar que seria realizada na próxima semana em Mid-Ohio foi adiada como medida de precaução à pandemia do novo coronavírus, que ainda assola grande parte dos Estados Unidos.

“A IndyCar e o circuito de Mid-Ohio concordaram em adiar a Honda Indy 200, inicialmente programada para 7-9 de agosto, até que uma data seja determinada em setembro ou outubro. Esta decisão foi tomada após comunicação com as autoridades locais de saúde, considerando o ambiente atual. Continuamos trabalhando com todos os parceiros e com o governo para identificar uma data ainda neste ano."

“Mais informações serão disponibilizadas assim que estiverem disponíveis. Visite midohio.com para atualizações contínuas. Agradecemos a paciência e a compreensão de nossos fãs neste momento", informaram categoria e pista em comunicado.