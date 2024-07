Na noite deste sábado, foi disputada a primeira corrida da rodada dupla da IndyCar em Iowa, que recebe o primeiro evento da história híbrida da categoria em um oval. E quem ficou com a vitória foi Scott McLaughlin, da Penske: foi o primeiro triunfo do neozelandês em ovais. Ele sobe para quinto na tabela.

Pato O'Ward, mexicano da McLaren, foi o segundo, à frente do norte-americano Josef Newgarden, compannheiro de McLaughlin no Team Penske. Também neozelandês, o hexacampeão Scott Dixon foi quarto com a Chip Ganassi, à frente do holandês Rinus VeeKay, que 'fechou' o top 5 nos Estados Unidos.

Como de praxe, a prova contou com muitos incidentes, começando pela sequência que envolveu David Malukas (veja abaixo), Agustín Canapino, Romain Grosjean e Christian Lundgaard. Posteriormente, acidente com Graham Rahal.

A batida mais importante foi a do atual campeão Álex Palou: duas vezes vencedor do campeonato norte-americano de monopostos, tendo triunfado nas temporadas 2023 e 2021, o espanhol da Chip Ganassi, que lidera a temporada 2024, protagonizou o seguinte:

Na reta final da corrida, o consagrado Will Power, do Team Penske, bateu em Pietro Fittipaldi, com o australiano atingindo o brasileiro da equipe Rahal por trás (veja abaixo), gerando uma bandeira amarela tardia em Iowa. O piloto da Oceania recebeu punição de stop and go.

