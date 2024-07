Pato O'Ward, da Arrow McLaren, superou Alex Palou, da Chip Ganassi Racing e faturou a corrida no da Indy no Mid-Ohio Sports Car Course, sendo a primeira etapa da era híbrida da categoria - e seu segundo triunfo na temporada.

O mexicano de 25 anos conseguiu se recuperar de um gap de mais de 6s e liderou 24 das 80 voltas, conquistando a vitórias por 0s5. Foi a segunda vitória da temporada para O'Ward, que foi creditado com a vitória de São Petersburgo após a desqualificação de Josef Newgarden no escândalo do push-to-pass. Essa também é a sexta vitória da carreira de Pato.

Palou, que largou na pole depois de bater O'Ward por 0s0024 na classificação, ficou para trás no início da última volta, depois de abrir a corrida com um ritmo dominante, liderando 53 voltas. Mas uma segunda parada ruim lhe custou um tempo crucial e permitiu que o rival ganhasse a posição na pista.

Scott McLaughlin ficou em um distante terceiro lugar, juntando-se a O'Ward e Palou no pódio. Colton Herta e Marcus Ericsson, da Andretti Global, ficaram em quarto e quinto, respectivamente. O brasileiro Pietro Fittipaldi, que não teve uma classificação boa, cruzou a linha de chegada em 24º.

Palou continua na liderança do campeonato após Mid-Ohio, com 329 pontos. O'Ward subiu para o segundo lugar, com 259 pontos.

Resultados da Indy em Mid-Ohio

