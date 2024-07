Colton Herta e Scott McLaughlin conquistaram as respectivas poles para a rodada dupla da Indy em Iowa. O formato para as rodadas duplas viu cada piloto receber duas voltas em um único carro, com o primeiro definindo sua posição para a corrida de abertura na noite de sábado e o segundo determinando sua vaga para o evento de domingo. A ordem de classificação foi inversa aos pontos no campeonato.

Herta, pilotando o carro da Andretti Global Honda #26, fez uma primeira volta rápida de 187.655 mph para conquistar sua primeira pole em um oval. Ele largará em quarto lugar para a segunda corrida.

Scott McLaughlin fez uma primeira volta de 187.526 mph para ficar em segundo lugar na primeira corrida, mas sua segunda volta de 188,248 mph o fez conquistar a pole para a segunda corrida e estabeleceu um novo recorde.

Atrás de Herta e McLaughlin, em terceiro, está o bicampeão Alex Palou, com Will Power, da Penske, em quarto.

Palou largará em segundo na Corrida 2, com o companheiro de equipe da Chip Ganassi Racing em terceiro e Herta em quarto.

Pietro Fittipaldi será o 18º na corrida de hoje e 17º na prova deste domingo.

Após a sessão, foi confirmado que Jack Harvey não continuará no fim de semana de Iowa, sentindo dores no pescoço. Conor Daly assumirá o carro #18.

A largada da primeira corrida de Iowa será às 21h.

Grid de largada da corrida 1

1. (26) Colton Herta, Honda, 187.655 mph

2. (3) Scott McLaughlin, Chevy, 187.526

3. (10) Alex Palou, Honda, 186.841

4. (12) Will Power, Chevy, 186.328

5. (9) Scott Dixon, Honda, 186.208

6. (5) Pato O'Ward, Chevy, 186.074

7. (7) Alexander Rossi, Chevy, 186.039

8. (14) Santino Ferrucci, Chevy, 185.405

9. (11) Marcus Armstrong, Honda, 185.337

10. (28) Marcus Ericsson, Honda, 185.271

11. (60) Felix Rosenqvist, Honda, 185.196

12. (15) Graham Rahal, Honda, 184.810

13. (8) Linus Lundqvist, Honda, 184.659

14. (21) Rinus VeeKay, Chevy, 184.336

15. (66) David Malukas, Honda, 184.151

16. (6) Nolan Siegel, Chevy, 183.749

17. (78) Agustin Canapino, Chevy, 183.632

18. (30) Pietro Fittipaldi, Honda, 183.623

19. (18) Jack Harvey, Honda, 183.556

20. (27) Kyle Kirkwood, Honda, 183.504

21. (77) Romain Grosjean, Chevy, 183.453

22. (2) Josef Newgarden, Chevy, 182.763

23. (45) Christian Lundgaard, Honda, 181.521

24. (41) Sting Ray Robb, Chevy, 177.530

25. (20) Ed Carpenter, Chevy, 176.838

26. (51) Katherine Legge, Honda, 176.225

27. (4) Kyffin Simpson, Honda, 175.866

Grid de largada da corrida 2

1. (3) Scott McLaughlin, Chevy, 188.248 mph

2. (10) Alex Palou, Honda, 187.572

3. (9) Scott Dixon, Honda, 187.162

4. (26) Colton Herta, Honda, 186.980

5. (60) Felix Rosenqvist, Honda, 186.835

6. (7) Alexander Rossi, Chevy, 186.029

7. (5) Pato O'Ward, Chevy, 185.857

8. (15) Graham Rahal, Honda, 185.690

9. (66) David Malukas, Honda, 185.595

10. (78) Agustin Canapino, Chevy, 185.212

11. (6) Nolan Siegel, Chevy, 185.014

12. (27) Kyle Kirkwood, Honda, 184.797

13. (8) Linus Lundqvist, Honda, 184.665

14. (2) Josef Newgarden, Chevy, 184.154

15. (21) Rinus VeeKay, Chevy, 184.136

16. (77) Romain Grosjean, Chevy, 183.800

17. (30) Pietro Fittipaldi, Honda, 183.561

18. (18) Jack Harvey, Honda, 183.331

19. (45) Christian Lundgaard, Honda, 182.268

20. (14) Santino Ferrucci, Chevy, 181.408

21. (41) Sting Ray Robb, Chevy, 181.069

22. (28) Marcus Ericsson, Honda, 181.029

23. (12) Will Power, Chevy, 179.302

24. (4) Kyffin Simpson, Honda, 178.972

25. (51) Katherine Legge, Honda, 177.862

26. (11) Marcus Armstrong, Honda, 173.682

27. (20) Ed Carpenter, Chevy, 169.209

