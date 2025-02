Campeão da IndyCar 2004 e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2013, o ícone brasileiro Tony Kanaan foi oficializado como chefe de equipe da Arrow McLaren na categoria norte-americana de monopostos, anunciou a organização comandada por Zak Brown nesta quinta-feira.

Na prática, Kanaan já comandava o time papaia interinamente desde meados de novembro passado, quando a escuderia demitiu o então chefe, Gavin Ward, conforme noticiado pela reportagem do Motorsport.com.

Agora, Tony é oficializado como 'Team Principal' em comunicado da Arrow McLaren que também nomeia Kevin Thimjon como presidente da equipe, em movimento celebrado pelo CEO da McLaren Zak Brown.

“Estou animado para dar as boas-vindas a Kevin na Arrow McLaren e ao nosso grupo de liderança. Kevin e eu somos próximos desde nossos dias juntos na JMI, e ele é a pessoa certa para preparar a equipe para o sucesso a longo prazo. Alguns meses atrás, eu disse que se pudéssemos encontrar potência extra para adicionar à equipe, nós a adicionaríamos, e Kevin é o exemplo perfeito disso. Sob a liderança de Tony, a equipe tem avançado rapidamente", afirmou Brown.

"Tony e Kevin trabalharão bem juntos para manter esse momento positivo. Nossos olhos estão voltados para como nos estabilizamos e crescemos estrategicamente enquanto competimos no topo", completou Zak.

O automobilista do Brasil, que se tornou dirigente da Arrow McLaren em 2023 como conselheiro especial antes de ser alçado ao comando, celebrou: “Muita coisa aconteceu desde minha última Indy 500, há menos de dois anos, para dizer o mínimo. Agarrei todas as oportunidades de crescer com a equipe e estou animado para assumir oficialmente a função de chefe de equipe, e ter Kevin se juntando para assumir o lado comercial da nossa equipe é parte da nossa estratégia vencedora".

"Estamos sempre procurando por boas pessoas e talentos para tornar a equipe mais forte, e ele e eu trabalharemos bem juntos", completou Kanaan, cujo discurso foi ecoado por Thimjon: “Estou ansioso para me juntar à Arrow McLaren e voltar ao automobilismo. Zak e eu trabalhamos juntos na JMI por vários anos, então será ótimo trabalhar com ele novamente e ajudar a desenvolver uma equipe e uma marca que tem muito potencial desbloqueado, além do sucesso que já alcançou".

"Não tenho dúvidas de que Tony me atualizará sobre todas as coisas de corrida enquanto construímos o negócio com a equipe forte no lugar", completou o novo presidente da Arrow McLaren na IndyCar. A temporada 2025 começa no GP de St Pete, em 2 de março.

