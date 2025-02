O ex-piloto de Fórmula 1, Marcus Ericson, que passou pelas equipes da Sauber e Caterham, elencou um dos candidatos para as futuras vaga da Cadillac como "um dos melhores" para a vaga.

Ericsson, que passou cinco anos na F1 ao lado de companheiros de equipe como Charles Leclerc, juntou-se à Andretti na Indy no ano passado.

Um dos companheiros de equipe do sueco é Colton Herta, uma das 'promessas' do automobilismo americano. Ele descreveu Herta como um "talento bruto" e disse que ele era "um dos melhores com quem já corri".

"Acho que, às vezes, nem ele mesmo sabe como pode ser tão rápido em certas combinações de curvas. Ele simplesmente tem um sentimento para as coisas. Outra coisa que sinto em Colton é que ele consegue se adaptar muito bem a diferentes situações", disse o sueco à Speed Street.

"Por exemplo, se a pista muda, as condições são diferentes, a aderência aumenta ou diminui, ele é muito bom em se adaptar a essas situações e acho que isso o torna muito, muito bom".

"Quando ele realmente se empenha, consegue fazer coisas com o carro de corrida que pouquíssimas pessoas conseguem fazer. Portanto, ele é, sem dúvida, um dos melhores companheiros de equipe com quem já corri".

Herta é um dos alvos potenciais da Cadillac para sua estreia na F1, portanto, ele poderia ter um lugar no grid no próximo ano. "Ele certamente tem o talento. Não tenho dúvidas de que ele tem o talento. Todos nós sabemos que a F1 e a IndyCar são tipos de carros muito diferentes para dirigir, com os pneus, as pistas e tudo mais, mas não tenho dúvidas de que ele pode fazer um bom trabalho lá".

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!