Indy: McLaren demite chefe de equipe e Kanaan deve assumir cargo

A Arrow McLaren demitiu Gavin Ward, atual chefe de equipe na Indy, e Tony Kanaan, brasileiro campeão da categoria americana de monopostos em 2004 e das 500 Milhas de Indianápolis em 2013, deve ser quem assumirá o cargo, afirma o portal americano Racer.

Kanaan, que correu com os papaias até a aposentadoria na Indy 500 de 2023, é o atual diretor esportivo da equipe, responsável por uma série de funções para Ward focar no lado mais técnico, além de ter assumido o lugar de vice-chefe de equipe em outubro.

Ward era engenheiro de corrida de Josef Newgarden na Penske até 2021 e esteve junto na campanha vencedora de 2019, mas foi para a McLaren em 2022, assumindo como chefe de equipe em 2023.

Kanaan deve assumir o cargo de forma interina, até a equipe papaia decidir se vai contratar ou não outra pessoa para o cargo de chefia.

