Indy: O’Ward segura Power no fim e vence em Milwaukee

Ausente de Milwaukee desde 2015, a Indy voltou a fazer uma corrida no oval de uma milha neste sábado, na primeira corrida da rodada dupla, marcando a antepenúltima corrida da temporada.

Dominando as ações especialmente na segunda metade da competição, Pato O’Ward foi o grande vencedor, também após segurar o ímpeto de Will Power nas últimas voltas. Foi a sétima vitória do mexicano na categoria, a terceira de 2024.

Power confirmou a segunda colocação, seguido de Conor Daly, conseguindo assim o primeiro pódio da Juncos Hollinger Racing.

A corrida também foi marcada pela batida envolvendo Marcus Ericsson e Josef Newgarden, com ambos indo para o muro e abandonando a corrida, pouco depois de sua metade.

Na volta 188, durante o último ciclo de paradas em bandeira verde, Colton Herta viu seu pneu dianteiro direito sair após o pit stop, trazendo a segunda e última amarela da prova.

Pietro Fittipaldi, que começou da 27ª posição, finalizou em 18º.

Com os resultados, Palou, que foi o quinto colocado, segue na liderança com 514 pontos. Power é o segundo com 471 e seguido por Herta com 426.

A segunda corrida da etapa de Milwaukee acontece neste domingo, às 15h30, horário de Brasília.

Resultado

