O festejado feriado de 4 de julho nos Estados Unidos promete ter no sábado o GP de Indianápolis da Indy e a NASCAR Xfinity Series, e a categoria principal da NASCAR, a Cup Series, utilizando o traçado oval no dia 5.

Mas a grande festa do automobilismo terá que ser com portões fechados. Isso porque o estágio 5 do plano de reabertura do estado de Indiana permite a realização de eventos esportivos com distanciamento social e está programado para começar em 4 de julho na maior parte das cidades. No entanto, o Condado de Marion, lar de Indianápolis, entrou recentemente na Fase 3, 10 dias após a maioria dos condados.

O presidente e CEO da Penske Entertainment Corp., Mark Miles, disse: "Embora certamente trabalhemos diligentemente para realizar nossos eventos com os espectadores, chegamos a um ponto em que precisamos tomar uma decisão final porque o fim de semana da corrida está a menos de um mês.”

“Hoje não é possível ter certeza de que Indianápolis estará no estágio 5 do plano de reabertura do estado até o fim de semana de 4 de julho.”

"Estamos extremamente gratos pelo tempo e pela experiência que o governador Holcomb, o prefeito Hogsett e as autoridades estaduais e locais de saúde pública nos deram nos últimos meses.”

Os fãs que compraram ingressos para qualquer uma das corridas terão a opção de crédito para futuros eventos do IMS, como a Indy 500 de 2020, ou na segunda prova no misto de Indy em outubro, ou também um reembolso.

