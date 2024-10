Mais rápido que Palou, Drugovich avalia teste com Ganassi na Indy

Campeão mundial da Fórmula 2 em 2022, o brasileiro Felipe Drugovich encerrou nesta segunda-feira (30) seu primeiro teste na IndyCar, a principal categoria de automobilismo da América do Norte e uma das mais importantes do mundo.

O piloto testou pela equipe Chip Ganassi no Barber Motorsports Park e deu exatas 129 voltas pelo difícil circuito do Alabama, cravando sua melhor volta em 1min07s631, cerca de três décimos de segundos mais rápido que o tempo estabelecido pelo atual campeão Álex Palou, da Espanha, com o mesmo carro.

“Foi um dia muito bom, proveitoso para conhecer carro, pista e equipe. O carro da Indy é bem diferente de tudo o que eu já havia guiado”, disse Drugovich, vinculado à Aston Martin na Fórmula 1. “E foi bom para a equipe também, pois eles utilizaram muita coisa para o desenvolvimento do carro”, explicou.

Após vários testes com o carro da Aston Martin na F1 e de ter participado de etapas do European Le Mans Series (ELMS), transmitidas pela Motorsport.tv Brasil no YouTube, essa foi a primeira vez que Felipe voltou a pilotar um carro com direção sem “assistência”, isto é, sem direção hidráulica / elétrica.

“A última vez que eu havia pilotado numa situação assim foi na F2”, lembrou 'Drugo'. “Isso tornou o teste mais físico, numa pista bastante difícil. Mas gostei muito, aproveitei bastante, mostrei o que sei fazer, fiz voltas constantes e rápidas e pude testar muita coisa para a equipe. Estou feliz pela oportunidade que tive, foi muito bom em todos os sentidos. A categoria é muito profissional e ficaria muito feliz por poder participar dela no futuro”, emendou ele sobre a atividade em Birmingham, nos Estados Unidos.

