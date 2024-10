Michael Andretti oficializa afastamento da equipe Andretti

Michael Andretti divulgou sua primeira declaração desde que foi anunciado que estava se afastando de sua gestão da Andretti Global, insistindo que "não é um adeus" da equipe que administra sob seu nome.

O ex-piloto da Fórmula 1 e Indy construiu uma das equipes de automobilismo mais formidáveis ​​do mundo, com sucesso em várias categorias - embora a equipe seja mais sinônimo da IndyCar.

Andretti tentou e até agora falhou em levar o nome da família de volta à F1 como equipe, primeiro, ao tentar adquirir a Sauber no início da década e mais recentemente por meio do esforço da FIA para adicionar ao grid. Mas com esse esforço ainda em andamento, apesar da rejeição da F1, Andretti está se afastando de seu papel de proprietário, conforme anunciado na semana passada.

Em uma carta aberta, Andretti disse: "Eu nasci piloto. Desde cedo, eu não conhecia nada diferente da vida na pista. Ser o ‘filho’ - mesmo que orgulhoso - veio com um alto padrão e, uma vez que eu pisei no acelerador, eu nunca olhei para trás. Não parei por nada para encontrar o sucesso. Eu pilotei pela paixão e amor pelo esporte, mas venci pelo medo de perder. O sonho de infância do meu pai se tornou meu destino e juntos, nós construímos um legado e um negócio familiar.”

"Quando meus dias de pilotagem diminuíram, eu me concentrei em criar um espaço que inspirasse futuros pilotos a irem mais rápido do que eu. Acredito que, junto com a ajuda de muitos membros da equipe muito qualificados e apaixonados, fui capaz de fazer exatamente isso. Nas últimas duas décadas, nossa equipe viu os maiores altos e os menores baixos.”

"Crescemos em um nível global e vimos alguns dos melhores talentos das corridas usarem orgulhosamente o emblema da Andretti.”

"Muitas das minhas melhores memórias vieram ao volante desta organização, e estou muito orgulhoso do que construímos. Mas décadas de corrida a todo vapor não vêm sem sacrifício e, depois de muito pensar e refletir nos últimos meses, tomei a decisão de dar um passo para trás.”

"Tenho uma função operacional diária desde antes mesmo de sair do carro de corrida, e agora é hora de passar o bastão para meu parceiro e amigo, Dan Towriss."

Michael Andretti, Mario Andretti, Dan Towriss, Andretti Global Photo by: Andretti

Sobre o raciocínio para a decisão de se afastar, Andretti acrescentou: "Ao tomar essa decisão por mim, minha família e esta equipe, sei que isso é um choque para muitos, especialmente vocês, os fãs, minha família estendida.”

"Para muitos, vocês me viram crescer, ou cresceram ao meu lado, e não importa quais movimentos fizemos como equipe, vocês ficaram ao nosso lado em cada momento. Não me passou despercebido que as gerações de fãs da Andretti são as melhores no ramo.”

"Estou honrado em ser considerado um favorito dos fãs, um modelo e um amigo. E agradeço a vocês por uma vida inteira de apoio e, em alguns casos, sua honestidade brutal.

"Mas eu não vou embora - estarei servindo como consultor da equipe e estarei disponível para ajudar onde puder. Embora vocês possam me ver menos nas pistas de corrida, saibam que minha paixão pelo esporte e meu apoio à nossa equipe e seu pessoal permanecerão inabaláveis.

"Minha esperança é que vocês, como fãs da Andretti, continuem apoiando nosso time com o mesmo entusiasmo e lealdade que tão graciosamente demonstraram a mim e à minha família ao longo dos anos.

"Estou animado com a oportunidade de passar mais tempo com minha linda família, incluindo meus gêmeos de 10 anos, abraçar meu novo título de Nonno e explorar coisas novas em um nível pessoal e com meus outros negócios. Então, isso não é um adeus. É apenas a virada de uma página."

