F1: Andretti revela fala 'dura' do CEO da Liberty Media; confira

A Andretti Cadillac continua trabalhando em seu próprio projeto voltado para a Fórmula 1, apesar da rejeição oficial da categoria à entrada de uma nova equipe no esporte.

Recentemente, a equipe anunciou que contratou o experiente chefe técnico Pat Symonds e deu outro passo importante para a meta F1. Entretanto, de acordo com os últimos comentários de Mario Andretti, o futuro do projeto não parece muito brilhante.

O campeão mundial de 1978 afirmou que o CEO da Liberty Media, Greg Maffei, interrompeu uma reunião com Stefano Domenicali em Miami no sábado e disse que faria todo o possível para bloquear a proposta de Michael Andretti.

"O Sr. Maffei interrompeu nossa conversa e disse: 'Mario, quero lhe dizer que farei todo o possível para garantir que Michael nunca entre na Fórmula 1'", disse Andretti à NBC. "Depois disso, ele foi embora. Eu não conseguia acreditar em suas palavras, elas me deixaram atônito."

"Estávamos falando de trabalho e não achei que fosse algo pessoal. Suas palavras foram como uma bala em meu coração."

