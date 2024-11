McLaren convida Enzo Fittipaldi para teste na IndyCar

O brasileiro Enzo Fittipaldi realizará um teste com a McLaren, na IndyCar, no próximo dia 19 de novembro. A atividade será no Thermal Club, circuito que receberá uma etapa do campeonato do ano que vem.

A atividade marcará a primeira vez em que o piloto, atualmente na Fórmula 2, terá um compromisso oficial com a operação da equipe inglesa na categoria norte-americana.

“Estou muito feliz e honrado com a oportunidade de testar com a McLaren", celebrou Enzo, cujo irmão mais velho Pietro correu a temporada 2024 da Indy pela equipe Rahal.

"Com testes limitados na Indy, é muito gratificante como piloto ser convidado para testar por uma das equipes mais bem-sucedidas do esporte a motor", seguiu o 'Fittipaldi Brother' mais jovem.

"Além disso, poder trabalhar junto com meu amigo e lenda da Indy, Tony Kanaan, será incrível”, completou o brasileiro -- ícone da categoria, Kanaan se aposentou como piloto e é diretor da Arrow McLaren na Indy.

F1 na TV do Brasil, CAUSOS COM GALVÃO, adeus a SENNA, caos do CRASHGATE e + | Jayme Brito EXCLUSIVO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!