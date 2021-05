O esporte a motor brasileiro amanheceu em luto neste domingo. Morreu no final do último sábado (22), o piloto André Ribeiro, aos 55 anos, devido a um câncer no intestino. Ribeiro, que teve uma passagem pela Europa antes de se consolidar nos Estados Unidios, deixa três filhas.

A carreira do piloto brasileiro começou tardiamente, apenas aos 19 anos, correndo no kart, onde conquistou vice-campeonatos. Na sequência, André foi para a Europa, em busca do sonho da vaga na Fórmula 1.

Nesse período, disputou campeonatos importantes, como as Fórmulas 3, F3 Inglesa e Fórmula Opel, mas foi nos Estados Unidos em que consolidou seu nome no esporte a motor.

Sua primeira categoria foi a Indy Lights, de acesso à Indy. Logo na estreia, em 1994, acumulou quatro vitórias, ficando com o vice-campeonato. Sua performance surpreendeu e, já no ano seguinte, passou para o campeonato principal, correndo pela equipe Tasman.

Em seu ano de estreia, já acumulou uma vitória, a primeira das três que obteve ao longo de quatro anos na categoria, sendo uma delas no Rio de Janeiro, no extinto autódromo de Jacarepaguá.

Em sua última temporada, correu pela Penske, uma das mais tradicionais do grid da Indy. Mas em um ano pouco competitivo da equipe, não obteve resultados expressivos e, no final de 1998, anunciou sua aposentadoria das pistas, com apenas 31 anos.

Nos anos seguintes, teve uma associação com seu ex-chefe Roger Penske, abrindo diversas concessionárias no Brasil de diversas montadoras, além de ser sócio de Pedro Paulo Diniz e empresariado Bia Figueiredo.

A equipe do Motorsport.com presta suas homenagens a André Ribeiro e deseja força à sua família neste momento difícil.

