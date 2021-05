Como manda a tradição, o penúltimo final de semana de maio é reservado à definição do grid de largada para as 500 Milhas de Indianápolis, prova do calendário da Indy e um dos eventos mais importantes do mundo do esporte a motor. E ao longo dos últimos dias, três pilotos, Hélio Castroneves, Pietro Fittipaldi e Ed Jones se provaram algumas das principais estrelas da prova.

Apesar de Castroneves ser quatro vezes pole e três vezes vencedor das 500 Milhas, com mais de 20 participações na carreira, essa é a primeira vez que ele participa em uma equipe além da Penske. O atual campeão de protótipos da IMSA está no Indianápolis Motor Speedway com a Meyer Shank Racing - Honda, substituindo Jack Harvey.

No sábado, Castroneves usou seu tempo na pista para produzir uma de suas especiais sequências de quatro voltas para entregar o que acabou como o sexto melhor tempo. Isso o garantiu no Fast Nine, que vale a pole position e será disputada neste domingo. Com isso, o brasileiro pode buscar sua quinta pole, um número que apenas seu antigo mentor na Penske, Rick Mears, conseguiu (com seis).

"O carro AutoNation / SiriusXM estava muito sólido", disse Castroneves. "A classificação foi exatamente como o treino ontem e, na verdade, estávamos até um pouco mais rápidos, o que é perfeito".

"Nosso objetivo era terminar no top nove para termos uma chance de brigar pela pole amanhã e fizemos isso. Mas amanhã será um dia diferente e vamos trabalhar a noite buscando mais velocidade".

Enquanto isso, o sobe e desce da performance da Dale Coyne Racing - Honda ao longo dos treinos aumentam o significado dos resultados produzidos por Ed Jones e Pietro Fittipaldi na classificação.

Pietro Fittipaldi, Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing Honda Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Pietro foi o 15º piloto a fazer sua sequência de voltas rápidas, indo à pista em um momento em que a temperatura aumentava rapidamente. Mesmo assim, o neto de Emerson, que venceu a prova em 1989 e 1993 fez um tempo suficiente para garantir a 13ª posição no grid de largada, sendo o melhor entre os novatos.

"Sabíamos ontem que o carro estava bom", disse Fittipaldi, que também é piloto de testes e reserva da Haas. O brasileiro descreveu ainda a experiência como "super intensa". Ele continuou: "Você precisa sair, se comprometer e ir com tudo, pé embaixo por quatro voltas. E fizemos isso".

"O carro estava maravilhoso, a equipe Dale Coyne Racing with RWR fez um ótimo trabalho. Estou muito feliz por estar aqui e muito animado".

"Estávamos pensando em voltar no fim para buscar uma vaga no Fast Nine, acho que era possível com o carro mas, no fim do dia, estamos felizes com a classificação e preferimos não arriscar".

Seu companheiro de equipe, Ed Jones, pilotando com o carro da DCR com Vasser Sullivan, impressionou por ser um dos poucos pilotos a melhorar na segunda saída, no calor do dia, após inicialmente um tempo que o deixou em 19º.

Ao longo das três primeiras voltas da classiifcação, Jones conseguiu chegar ao Fast Nine, mas enquanto sua quarta volta pôs um fim ao sonho, ele conseguiu a 11ª posição.

"Foi um dia de altos e baixos. Na primeira saída da classificação, fomos muito conservadores. Porém, a equipe SealMaster fez um trabalho ótimo na preparação do carro para a segunda tentativa. Tive uma saída sólida, avançando oito posições para 11º".

"Agora, é hora de concentrar na preparação da corrida".

Para aqueles fora da disputa do Fast Nine (que vale a pole) e o Last Chance (cinco pilotos disputando as três vagas da última fila), que acontecerão na tarde deste domingo, os demais terão uma chance de ir à pista hoje, com uma sessão de treinos livres.

Ed Jones, Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan Honda Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

