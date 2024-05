A Indy abriu oficialmente o mês de maio neste sábado com uma batalha de estratégias no misto de Indianápolis. Álex Palou foi o grande vencedor da prova de 85 voltas de duração e, com isso, assumiu a liderança da tabela, que teve importantes mudanças após a conclusão da quarta etapa da temporada 2024.

Palou chegou aos 152 pontos com a vitória, abrindo 12 de vantagem para Will Power, que tem 140. Dois pilotos aparecem na sequência com 127: Scott Dixon e Colton Herta, que chegou no fim de semana como líder do campeonato. Felix Rosenqvist completa o top 5 com 107. Já Pietro Fittipaldi vem na 22ª posição com 45 pontos conquistados.

