A Indy realiza neste fim de semana um evento conjunto com a NASCAR e colocará seus carros no traçado misto do Indianapolis Motor Speedway neste sábado, enquanto a maior categoria do automobilismo americano utilizará o mítico oval no domingo.

Nesta sexta-feira, aconteceu o treino classificatório e pela 58ª vez na carreira, Will Power vai sair na frente em uma corrida da Indy. O australiano desbancou o britânico Jack Harvey, quando o cronômetro do Fast Six já estava zerado e cravou 1min10s1779, apenas 0s1874 mais rápido que o representante da Meyer Shank Racing.

Foi a quarta pole de Power no misto de Indy e nas outras três ocasiões, sempre que começou na frente, ele se saiu vencedor.

Colton Herta e Graham Rahal formam a segunda fila, enquanto que Oliver Askew e Josef Newgarden fazem a terceira linha.

A prova em Indianápolis não conta com pilotos brasileiros, já que Tony Kanaan fará apenas provas circuitos ovais. Felipe Nasr, que tem acordo com a equipe Carlin, faria a etapa de Daytona do IMSA, mas por testar positivo para a Covid-19, terá que permanecer em quarentena.

Scott Dixon, líder do campeonato sairá da sétima posição e Simon Pagenaud, que já venceu três vezes no local, largará apenas em 20º.

A bandeira verde para o GP de Indianápolis será dada neste sábado, às 13h, horário de Brasília.

Grid de largada

Posição Piloto 1 Will Power 2 Jack Harvey 3 Colton Herta 4 Graham rahal 5 Oliver Askew 6 Josef Newgarden 7 Scott Dixon 8 Conor Daly 9 Felix Rosenqvist 10 Max Chilton 11 Alexander Rossi 12 Ryan Hunter-Reay 13 Patricio O'Ward 14 Marcus Ericsson 15 Santino Ferrucci 16 Spencer Pigot 17 Takuma Sato 18 Rinus Veekay 19 James Hinchcliffe 20 Simon Pagenaud 21 Alex Palou 22 Zach Veach 23 Sage Karam 24 Charlie Kimball 25 Marco Andretti 26 Dalton Kellett

