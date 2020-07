IndyCar: Dixon vence fácil no misto de Indianápolis; Power é 20º

A IndyCar retornou às pistas neste sábado, com Indianápolis de portões fechados, e Scott Dixon voltou a triunfar, vencendo com folga no traçado misto do tradicional circuito para chegar a duas vitórias em duas corridas em 2020.

O piloto neozelandês da Chip Ganassi largou em sétimo, mas teve grande atuação para chegar em primeiro. Antes, Dixon vencera a prova do Texas, que abrira a atual temporada da categoria norte-americana de monopostos.

Quem chegou em segundo no GP de Indianápolis neste sábado foi o norte-americano Graham Rahal, da Rahal Letterman Lanigan Racing. Quem completou o pódio foi o francês Simon Pagenaud, piloto da Penske que venceu a Indy 500 no ano passado. O quarto posto ficou com o jovem talento Colton Herta, norte-americano da Andretti. O top-5 foi completado pelo novato Rinus Veekay, holandês da Ed Carpenter Racing.

Ex-piloto da Sauber na Fórmula 1, o sueco Marcus Ericsson foi o sexto com a Chip Ganassi. Norte-americano da Penske e campeão da temporada 2019, Josef Newgarden foi o sétimo, à frente de Patricio O'Ward, mexicano da Arrow McLaren SP. Outro piloto dos Estados Unidos, Santino Ferrucci foi o nono com a Dale Coyne. Quem completou o top-10 foi o japonês, ex-F1 que atualmente corre pela Rahal Letterman Lanigan Racing.

Depois de largar na pole, Will Power foi o vigésimo com a Penske. O australiano liderou boa parte da prova, mas seu carro morreu em um pit stop e o campeão de 2014 caiu para o fundo do grid. Nenhum brasileiro participou do GP de Indianápolis de 2020.

