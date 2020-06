Rodada dupla da Indy em Iowa será aberta ao público

A rodada dupla de Iowa da Indy, nos dias 17 a 18 de julho será um evento aberto a um número limitado de fãs.

As provas no oval de 0.894 milhas estava originalmente programado para ter apenas uma corrida, como de costume. Mas em 6 de abril, juntamente com a exclusão da rodada dupla de Detroit, devido aos efeitos da pandemia de coronavírus, a IndyCar anunciou que Iowa sediaria duas corridas - uma na sexta-feira 17 de julho e a segunda no sábado, 18 de julho.

Agora, a série anunciou que: “Sob a orientação de autoridades de saúde pública, especialistas médicos e autoridades locais, estaduais e federais, a IndyCar e o Iowa Speedway observarão um distanciamento social seguro e fornecerão melhores precauções de higiene e segurança para todos os fãs presentes ao evento.”

O comunicado também revelou que "apenas um número limitado de ingressos estará disponível para o fim de semana de corrida, com cada grupo de fãs presentes separados por pelo menos um metro e meio de distância", de acordo com as diretrizes estaduais em relação à Covid-19.

Todos os ingressos comprados anteriormente para o fim de semana de 17 e 18 de julho serão honrados pelo Iowa Speedway. Os assentos serão redistribuídos a todos os titulares de bilhetes existentes, a fim de seguir diretrizes seguras de distância social.

Como parte das medidas aprimoradas de saúde e segurança para o fim de semana do evento, todos os convidados serão examinados em seus veículos com verificações de temperatura sem contato antes de entrar nas áreas de estacionamento e apenas pessoal de corrida essencial terá acesso ao campo interno do oval.

O desinfetante para as mãos e as coberturas para o rosto serão distribuídos para cada visitante quando entrarem na pista, e procedimentos aprimorados de limpeza e desinfecção serão implementados em toda a instalação durante o fim de semana.

