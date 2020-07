Dixon vence a terceira seguida e dispara no campeonato

Scott Dixon precisou lançar mão de todos os recursos para vencer a corrida 1 no circuito de Road América, terceira consecutiva na temporada. O neozelandês manteve um ritmo forte durante toda a prova, contou com a sorte para ganhar posições e garantiu a liderança com o bom trabalho da equipe.

Will Power foi o segundo após superar os rivais na estratégia e perder a ponta para o pentacampeão nos boxes. Alex Palou, que passou ileso por uma corrida marcada por erros dos adversários, ultrapassou Ryan Hunter-Reay na última relargada e fechou o pódio.

A corrida

A largada foi marcada por um pega entre Josef Newgarden e Ryan Hunter-Reay, que mantiveram suas posições na ponta. Logo no início da prova, Alexander Rossi escapou da pista e coletou uma placa de anúncio que ficou presa no carro e danificou os freios que superaqueceram. O piloto da Andretti permaneceu na corrida mas foi para o fundo do grid.

Quem também acabou prejudicado com o incidente de Rossi foi Colton Herta, que precisou parar nos boxes para remover detritos. Na oitava volta, Hunter-Reay perdeu diversas posições após o carro apresentar problema, mas a equipe trabalhou bem e conseguiu reparar o carro.

Will Power, que havia caído para o meio do pelotão nas primeiras voltas, antecipou a parada e se deu bem, pulando para terceiro depois que os rivais pararam.

Graham Rahal se beneficiou dos problemas com os ponteiros e passou a ameaçar Newgarden, porém tudo foi perdido quando parou nos boxes, porque a mangueira de combustível teve uma falha e o mecânico demorou para reagir, o que o fez perder segundos preciosos.

Na segunda rodada de pit-stops, foi a vez de Newgarden falhar. O norte-americano, que liderou as 28 voltas anteriores, deixou o carro morrer duas vezes e perdeu os 8s que tinha de vantagem, caindo para décimo no grid.

Com isso, Power se aproveitou do novo jogo de pneus e ultrapassou Scott Dixon, assumindo a ponta. Santino Ferrucci, que contava com mais pushes, conseguiu se aproximar dos dois e se tornou uma ameaça aos veteranos.

Jack Harvey, que vinha se mantendo próximo aos líderes, rodou na volta 38 e causou uma bandeira amarela. Com isso, os pilotos aproveitaram para fazer mais uma parada nos boxes.

A disputa então foi entre a Chip Ganassi, de Dixon, e a Penske, de Power, para ver quem faria a parada mais rápida, com vitória do time do pentacampeão, que superou o australiano por menos de 1s.

Mas se as tradicionais equipes souberam trabalhar bem, a Dale Coyne, de Ferruci, não se aproveitou do momento e foi menos veloz e ainda liberaram o jovem piloto quanto Colton Herta entrava, o que causou uma colisão leve entre os dois, mas o suficiente para quebrar o bico de Ferrucci.

No retorno à pista, mais dois incidentes causaram bandeiras amarelas. O mais severo foi resultado de um toque entre Patrício O'Ward e Conor Daly. Quem levou a pior foi Daly, que arrebentou o carro na barreira de proteção e sofreu uma contusão leve.

As últimas voltas foram marcadas pela ultrapassagem de Palou em Hunter-Reay e posteriormente pela perseguição do espanhol a Power. Dixon aproveitou a briga dos rivais para abrir vantagem de cerca de 2s na ponta e garantir a vitória.

Confira como terminou a Corrida 1 em Road America

