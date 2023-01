Carregar reprodutor de áudio

Campeão da Fórmula Delta em seu ano de estreia no automobilismo, Erick Schotten já tem o próximo passo de sua carreira definido. Em 2023 ele disputará a temporada completa da USF Juniors, a primeira na escala das categorias que levam à Fórmula Indy.

A USF Juniors, que utiliza pneus Cooper e o novo chassi Tatuus JR-23 – o mesmo das duas próximas categorias que integram o Programa Road to Indy –, terá seis etapas e 16 corridas em seis circuitos mistos na próxima temporada, a segunda de sua história.

Erick Schotten competirá pela Exclusive Autosport, uma das melhores equipes do automobilismo nos Estados Unidos, pela qual fez testes bastante produtivos e positivos no Autobahn Country Club, em Illinois, em outubro.

“Tenho expectativas altas para a próxima temporada na USF Juniors. Fiz bom testes com a equipe pela qual disputarei o campeonato e, como sou um piloto competitivo, vou lutar para ser campeão”, aposta Erick Schotten, de 15 anos. “Lógico que não será fácil, o grid terá cerca de 30 pilotos, bem mais que na Fórmula Delta, e certamente todos terão os mesmos objetivos. Mas chegarei confiante por conta da boa temporada que me levou ao título no ano de minha estreia em autódromos”, completa.

O piloto de Timbó (SC) chegará nos Estados Unidos no próximo dia 2 de janeiro e residirá em Indianápolis. “Vou morar perto da equipe e irei todos os dias lá. No dia 6 farei o banco e dez dias depois vamos treinar em Sebring, a pista onde disputaremos a etapa de abertura em março”, conta Schotten.

Para Erick Schotten, competir nos Estados Unidos é a realização de um sonho. “Será uma experiência incrível, sempre sonhei com isso”, explica. “Morar sozinho no exterior, trabalhar em uma equipe, desenvolver o carro e lutar por vitórias, isso é muito legal. Estou muito empolgado”, continua o piloto, que terá dois companheiros de equipe na Exclusive Autosport.

A USF Juniors terá a abertura de sua temporada entre os dias 23 e 25 de março, no Sebring International Raceway, em Sebring, na Flórida. Antes disso, porém, em fevereiro, fará a pré-temporada também em Sebring e em Homestead.

Confira o calendário da USF Junior

PRÉ-TEMPORADA

8 e 9 de fevereiro – Sebring

11 e 12 de fevereiro – Homestead

CAMPEONATO

1ª etapa – 23 a 25 de março – Sebring International Raceway (tripla)

2ª etapa – 27 e 28 de abril – Barber Motorsport Park (dupla)

3ª etapa – 2 a 4 de junho – Virginia International Raceway (tripla)

4ª etapa – 6 a 8 de julho – Mid-Ohio Sports Car Course (dupla)

5ª etapa – 11 a 13 de agosto – Road America (tripla)

6ª etapa – 24 a 27 de agosto – Circuit of the Americas (tripla)

