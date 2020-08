Estamos vendo a história se repetir menos de 24 horas depois. A dupla brasileira Cacá Bueno e Sergio Jimenez repetirão nesta quinta (06) a dobradinha na largada do Jaguar i-Pace eTrophy, que também retomou suas atividades da temporada 2019/20 em Berlim.

Essa será a segunda de sete etapas que a categoria fará no aeroporto Tempelhof, capital alemã. Assim como ontem, e seguindo o padrão da Fórmula E, a corrida usa o sentido inverso do traçado tradicional do eP de Berlim.

Na corrida de ontem, Cacá foi ameaçado brevemente no início da prova, mas venceu com tranquilidade enquanto Jimenez perdeu posições na primeira volta e terminou em quarto, atrás de Simon Evans, que conseguiu reduzir a distância para o brasileiro na classificação.

Cacá fez um tempo de 01min25s471, enquanto Jimenez fez 01min25s583. Com a vitória de ontem, Cacá pulou para quarto no campeonato, com 29 pontos, enquanto Jimenez, que busca o bicampeonato, tem 65 e Evans 62.

Já na categoria Pro-Am, Adalberto Baptista largará em segundo, décimo na classificação geral.

A corrida está marcada para 11h45, horário de Brasília.

Polêmica Racing Point, Silverstone e tudo o que você sempre quis saber de F1 com Rico Penteado

PODCAST: Qual é o tamanho da 'sorte' de Hamilton ao vencer com três rodas?