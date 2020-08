No início da semana, o hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez, precisou voltar à mesa de cirurgia para a troca da placa de titânio que fixava seu úmero, quebrado no acidente no GP da Espanha. E o motivo que levou a essa quebra não poderia ter sido mais inusitado: abrindo uma janela.

Márquez sofreu um forte acidente no GP da Espanha, etapa de abertura da temporada, e terminou com o úmero quebrado, precisando fazer uma operação nos dias seguintes.

O espanhol tentou voltar no GP da Andaluzia, já na semana seguinte, mas precisou abandonar antes da classificação devido a um inchaço no braço.

Visando voltar no GP da República Tcheca, ele precisou adiar o retorno novamente, tendo que passar por uma segunda operação na segunda para substituir a placa quebrada, tirando-o da prova.

Falando com a imprensa em Brno na quinta, o chefe da Honda na MotoGP, Alberto Puig, revelou que a segunda operação de Márquez foi resultado de um "acidente doméstico, com o stress colocado em cima da placa visando um rápido retorno enfraquecendo a peça.

"Como vocês sabem, Marc teve outra cirurgia no úmero devido ao acidente em Jerez", disse. "Dessa vez, foi um acidente doméstico, porque ele estava tentando abrir uma janela e sentiu muita dor. Depois pudemos confirmar que a placa havia quebrado".

"Isso foi causado devido ao stress que já havia no braço, mas, como vocês sabem, fomos a Jerez com a convicção de que era possível. Os médicos deram o ok e nunca nos informaram que a placa poderia quebrar".

"Se soubéssemos, provavelmente ele não teria ido para Jerez. Não teríamos deixado. Mas, pelo menos isso aconteceu em sua casa, não em Brno em cima da moto ou na Áustria, o que poderia causar consequências ainda maiores".

Márquez está atualmente 50 pontos atrás de Fabio Quartararo no mundial e sua ausência no GP deste final de semana atrapalha ainda mais sua luta por mais um título. Puig destacou que a tarefa do heptacampeonato está mais difícil para o espanhol.

"Você nunca pode dizer nunca, mas ficou mais difícil. Agora o pessoal tem uma chance, pilotos que não tinham chances antes, agora tem. Se você checar matematicamente, agora está mais difícil, mas é assim. Márquez normalmente vence. Agora será mais difícil".

