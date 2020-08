Depois de uma paralisação de seis meses devido a pandemia, a Jaguar i-Pace eTrophy reiniciou sua temporada 2019/20 com a primeira de sete corridas em Berlim, acompanhando a Fórmula E. Depois de uma dobradinha de Cacá Bueno e Sergio Jimenez na classificação, Cacá se manteve na ponta do início ao fim, mas Jimenez perdeu posições logo no começo, terminando em quarto.

Até o momento, o Jaguar eTrophy realizou apenas três etapas na temporada 2020, sendo duas em Diriyah, na Arábia Saudita, no final de 2019, e na Cidade do México, no início de fevereiro. A classificação é dominada por Sergio Jimenez e Simon Evans. O brasileiro, que tenta conquistar o bicampeonato, lidera com 57 pontos com duas vitórias, uma em Diriyah e uma no México, além de um segundo lugar também na Arábia. Já o neozelandês tem o inverso: uma vitória em Diriyah e dois segundos lugares.

Lembrando que essa é a segunda e última temporada do Jaguar i-Pace eTrophy. Em maio, a montadora anunciou que o campeonato chegará ao fim depois da maratona de provas em Berlim. Com isso, Jimenez pode se tornar o único campeão da categoria.

O eTrophy fará sete provas em Berlim, em vez de seis como a Fórmula E. A categoria usará os mesmos traçados, porém, na segunda rodada de corridas, fará três corridas no traçado original. No dia 09 de agosto serão realizadas duas provas, sendo que uma delas terá como grid de largada a inversão da classificação da etapa anterior.

Na corrida desta quarta, com 25 minutos mais uma volta de duração, os pilotos correram no sentido inverso do traçado original, assim como na F-E.

Cacá fez uma boa largada e se manteve firma na ponta, enquanto Evans e Nick Foster tentaram com tudo ir pra cima de Jimenez.

Na ultrapassagem em cima de Jimenez, Foster deu um toque no brasileiro e fez o líder do campeonato perder três posições no grid, caindo para quinto. Já na volta seguinte, Sergio iniciou sua recuperação acionando o modo ataque. Com isso, conseguiu ultrapassar Oliver Webb, piloto convidado da categoria para essa rodada dupla.

Na frente, Foster estava a caça de Cacá enquanto Jimenez, a cerca de 3s, tentava ultrapassar Evans, em uma disputa importante para o campeonato. Nas voltas seguintes, Cacá conseguiu abrir uma vantagem de mais de um segundo para o australiano, enquanto Jimenez continuava a menos de meio segundo de seu rival.

Evans acionou o primeiro modo ataque na oitava volta e, com isso, Jimenez passou temporariamente o neozelandês, assumindo a terceira posição. Mas, com a força do moto ataque, o brasileiro não conseguiu segurar Evans, que conseguiu abrir cerca de um segundo.

Os brasileiros deixaram para acionar seus últimos modos ataques nos minutos finais. Neste momento, Cacá conseguiu abrir uma boa vantagem para Foster, no mesmo momento que Jimenez, usando a força do modo ataque, conseguiu finalmente passar Evans, assumindo a terceira posição com menos de dois minutos para o fim do tempo.

Evans acionou seu último modo ataque bem no final da prova, tentando um último avanço pra cima de Jimenez, conseguindo na penúltima volta.

No final, Cacá Bueno venceu com tranquilidade a primeira prova em Berlim. com Nick Foster em segundo e Simon Evans em terceiro, conseguindo diminuir a vantagem que Sergio Jimenez, quarto, tinha na liderança. Agora, os dois estão separados por apenas dois pontos. Oli Webb e Alice Powell completaram o Top 5.

Na Pro Am, o brasileiro Adalberto Baptista foi o décimo na classificação geral e o segundo da classe, atrás de Fahad Algosaibi. Esse é o segundo segundo lugar consecutivo de Baptista, que se juntou ao campeonato na etapa da Cidade do México.

