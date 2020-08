O hexacampeão da MotoGP Marc Márquez passou por uma nova cirurgia na manhã da segunda em Barcelona e, como na anterior, realizada em 21 de julho, os médicos recomendaram que ele ficasse 48 horas no hospital para repouso e observação. Mas acabou sendo liberado já no dia seguinte para iniciar sua recuperação em casa.

Com isso, o piloto da Honda voltou para sua cidade natal, Cervera, e dará prosseguimento a sua reabilitação.

A operação foi feita para trocar a placa de titânico que fixa o úmero direito e teve resultado satisfatório, com o piloto reagindo perfeitamente ao pós-operatório. Por estar em boas condições, recebeu alta antes do esperado, mantendo repouso de mais 24 horas antes de iniciar a reabilitação.

Os médicos que fizeram ambas as operações devem agora chegar a uma conclusão sobre os próximos passos junto com a Honda e Márquez. No momento, nem a equipe nem o piloto determinaram uma data alvo para o retorno, para evitar uma situação como a do GP da Andaluzia, quando não conseguiu correr.

O calendário não joga a favor do hexacampeão, já a MotoGP inicia nesta semana uma rodada tripla, com o GP da República Tcheca, em Brno, e uma rodada dupla no Red Bull Ring, na Áustria.

A opção mais agressiva seria retornar no GP da Estíria, em 23 de agosto, dando a Márquez uma margem de 16 dias de recuperação. Porém uma opção mais conservadora seria o GP de San Marino, em 13 de setembro, a sexta etapa da temporada 2020.

