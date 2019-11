Mario Haberfeld, de 43 anos, com passagens pela Champ Car e Fórmula 3000, substituirá Cacá Bueno na equipe Jaguar Brazil Racing nas duas primeiras etapas da temporada.

Cacá estará ausente por competir na Stock Car, mas deve retornar para a etapa do México, em fevereiro.

Enquanto isso, Haberfeld deve fazer sua primeira aparição em corridas internacionais desde que guiou para a equipe Embassy Racing na Le Mans Series em Monza, 2008. Hoje ele participa de projeto voltado para salvar onças (veja no link acima).

"Quando recebi o convite para substituir Cacá Bueno, foi uma surpresa, pois eu não corro há mais de 10 anos, mas tenho certeza de que será um fim de semana muito divertido", comentou o campeão da Fórmula Britânica de 1998.

"Estou curioso em guiar o I-PACE, pois esta será minha primeira vez competindo em um carro elétrico. Conversei com Cacá, para ter algumas dicas sobre o carro, e espero ir bem na Arábia Saudita.”

"Será uma honra competir pela equipe do Brasil e voltar para representar o meu país."

Haberfeld fará parte de um grid de 10 carros na primeira etapa do campeonato de apoio à FE em Riad.

Entre os que estão prontos para a disputa estão Sergio Jimenez, que levou a coroa inaugural do I-PACE eTrophy na temporada passada, Simon Evans, irmão mais velho do piloto da Jaguar na F-E Mitch, e Alice Powell, que correu em Riad no ano passado.

Powell será uma das três mulheres em ação, estando ao lado de duas pilotos convidadas, a colega de W Series, Abbie Eaton, e a saudita Reema Juffali (foto abaixo), que esteve no campeonato britânico de F4 no ano passado.

Completando o grid estão mais dois pilotos sauditas, Fahad Algosaibi e Mashhur Bal Hejaila, junto com a dupla chinesa Yaqi Zhang e Sun Chao.