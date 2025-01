Se alguém tivesse vencido Liam Lawson, Yuki Tsunoda e Franco Colapinto em um título de monoposto de nível júnior, você poderia pensar que esse piloto teria uma boa chance de chegar à Fórmula 1. E talvez haja um universo alternativo em algum lugar onde Igor Fraga, que fez exatamente isso na Toyota Racing Series em 2020, seja agora um piloto da F1.

Nascido no Japão, filho de pais brasileiros, um piloto prolífico tanto no mundo real quanto no virtual, que fala inglês, japonês, português e um pouco de espanhol, Fraga, de 26 anos, é, em muitos aspectos, o sonho de um profissional de marketing. E no início de 2020, logo após seu triunfo na TRS e com um contrato júnior da Red Bull, ele parecia ter o mundo a seus pés.

Cinco anos depois, Fraga está se preparando para sua primeira temporada na Super Fórmula com a equipe Honda Nakajima Racing, o que marca o ponto culminante de um longo esforço para reconstruir sua carreira no Japão após um período de dois anos de afastamento - durante o qual as únicas corridas de que participou foram virtuais no jogo Gran Turismo.

Parece ser o momento ideal para relembrar por que sua breve passagem como júnior da Red Bull deu errado em meio a uma campanha desanimadora na Fórmula 3 para equipe Charouz, que rendeu apenas um único ponto.

Isso aconteceu depois de uma promissora campanha na Fórmula Regional Europeia, na qual ele ficou em um impressionante terceiro lugar geral em seu primeiro ano correndo fora das Américas.

"Foi difícil negociar com as equipes porque elas não sabiam muito sobre mim", reflete Fraga. "Tivemos conversas com a Charouz e a Carlin e, no final, decidimos pela Charouz. Tudo foi confirmado antes do início da temporada da TRS".

"Acabou sendo muito mais difícil do que pensávamos. Por causa da situação da COVID-19, a equipe estava tendo dificuldades com a organização e tudo mais".

"Tivemos muitos problemas mecânicos: mesmo nos fins de semana em que tivemos o desempenho para marcar alguns pontos, começamos lá atrás ou aconteceu alguma outra coisa, e não deu certo".

O mundo parecia estar aos pés de Fraga quando ele derrotou Lawson (esquerda) e Colapinto (direita) pelo título da TRS em 2020 Foto de: Red Bull Content Pool

Fraga revela que a Red Bull havia combinado que Fraga mudaria para a Hitech na última etapa da temporada em Mugello, mas Charouz impediu a mudança.

"Notifiquei a equipe e, a princípio, eles ficaram tranquilos", lembra ele. "Mas a F3 tem uma regra que diz que, no caso de um piloto trocar de equipe durante a temporada, a equipe tem que liberar o piloto, basicamente".

"No final, eles simplesmente disseram que não queriam que eu fosse embora, embora eu já tivesse pago a temporada inteira e não tivesse mais nada a dever a eles".

O plano era que Fraga mudasse para a Hitech em tempo integral em 2021, e ele chegou a fazer testes para a equipe, chegando a ficar em primeiro lugar na sessão da tarde do último dia do teste pós-temporada em Jerez. Mas, como é o caso de muitos aspirantes à F1, problemas de financiamento acabaram com isso.

"Um contrato foi assinado, mas devido à situação da COVID, um dos meus patrocinadores reduziu o valor do financiamento", explica ele. "A Hitech disse que não podemos correr esse risco, porque a mesma coisa aconteceu [com outro piloto] no ano passado. O contrato foi cancelado e eu não tinha nada para correr. Então, a Red Bull me disse que se eu não pudesse correr, então estávamos acabados".

"Aconteceu do jeito que aconteceu, e não foi porque eu fiz algo errado; até aquele momento, fiz tudo o que poderia ter feito."

Igor Fraga

Considerando que Lawson e Tsunoda estão agora estabelecidos na F1 com a Red Bull, e que Colapinto é um reserva da Alpine e amplamente cotado para categoria mais cedo ou mais tarde, você perdoaria Fraga por ter arrependimentos. Mas ele não é de ficar pensando no que poderia ter acontecido.

"Provavelmente, se tudo tivesse corrido bem na F3, eu poderia ter tido a chance", diz ele. "Mas prefiro não olhar para trás. Aconteceu do jeito que aconteceu, e não foi porque eu tenha feito algo errado; até aquele momento, fiz tudo o que poderia ter feito. Não tenho nenhum sentimento ruim sobre o que aconteceu e estou realmente focado no presente e no futuro agora".

Fraga permaneceria ocupado nas duas temporadas seguintes com suas atividades nos torneios de e-Sports de Gran Turismo, tendo alcançado a fama virtual em 2018 ao se tornar o primeiro vencedor do campeonato Nations Cup estabelecida pelo título da Sony.

Essas conexões e sua herança - sua mãe é metade japonesa - o convenceram de que o Japão seria o lugar para reiniciar sua carreira, embora ele tivesse que esperar até a reabertura das fronteiras do país em 2022 para finalmente se mudar.

Ao visitar a etapa do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) daquele ano em Fuji, ele conheceu o proprietário da equipe Masami Kunii, que o contratou para pilotar um Lexus RC F GT3 para a nova equipe Anest Iwata na classe GT300 do Super GT.

Além disso, ele fechou um acordo para se juntar à B-Max Racing na Super Formula Lights, terminando em quarto lugar na classificação com uma única vitória em Sugo.

A campanha de 2020 de Fraga na F3 com a Charouz foi uma decepção e levou ao fim abrupto de seus sonhos com os monopostos europeus Foto de: Red Bull Content Pool

No ano seguinte, o aumento dos orçamentos na Lights impediu Fraga de fazer uma segunda temporada com a B-Max.

Em vez disso, depois que surgiu a chance de ele pilotar para Nakajima no teste de novatos da pós-temporada da Super Formula em Suzuka, no lugar do lesionado Naoki Yamamoto, ele assumiu um papel de reserva na equipe, o que o tornou ideal para assumir o lugar deixado por Yamamoto quando o tricampeão decidiu se aposentar da categoria no ano passado.

"Na época, eu não sabia se Yamamoto-san voltaria ou não, parecia uma oportunidade de participar de algumas corridas", explica Fraga. "Finalmente, Yamamoto pôde voltar e fez a temporada completa, o que foi muito surpreendente e também incrível de ver de perto".

"Passar um ano como piloto reserva, mesmo que não fosse algo que eu quisesse fazer no início, aprendi muito, principalmente a conversar com os engenheiros e mecânicos".

"Isso significou que, quando fiz o teste de novato com eles novamente no final do ano passado, toda a comunicação foi mais fácil e tornou o teste muito mais tranquilo".

Fraga impressionou naquele teste, marcando o melhor tempo no terceiro dia, apenas para novatos, e ficando em sétimo lugar no segundo dia, contra o elenco completo de pilotos regulares da Super Fórmula, apenas uma fração mais lento do que seu novo companheiro de equipe na Nakajima, Ren Sato.

Apesar disso, Fraga não está se empolgando, destacando que estabelecer tempos rápidos nos testes e fazer isso em um fim de semana de corrida, quando as condições da pista geralmente mudam consideravelmente entre os treinos e a classificação, são duas coisas diferentes.

O objetivo é obter pontos consistentes, diz ele, acrescentando: "Se tivermos um ou dois finais de semana em que o carro seja competitivo o suficiente para ficar entre os três ou cinco primeiros, quando essa chance aparecer, eu realmente quero aproveitá-la".

Fraga descreve a próxima temporada como um "ponto de virada" em sua carreira e, embora tenha sugerido que o sucesso em 2025 "pode levar a outras chances" em outros paddocks, ele esclarece que uma vaga na classe GT500 do Super GT é seu objetivo mais realista a curto prazo.

"Além da Super Formula, quero estar na GT500", enfatiza. "Nunca se sabe o que o futuro nos reserva e, se a oportunidade surgir, talvez eu faça algo no exterior novamente. Mas o foco principal agora é me estabelecer no Japão e ser respeitado aqui".

Fraga agora está tentando aproveitar ao máximo sua nova oportunidade na principal categoria de monopostos do Japão e provar o que a Red Bull perdeu Foto de: Masahide Kamio

Depois que sua "primeira" carreira fracassou em meio à política de paddock da F3 e às duras realidades da pandemia, está claro que Fraga está determinado a maximizar essa inestimável segunda chance.

Dado a sua campanha na TRS, não é de se apostar que ele acabará chegando ao topo da principal categoria de monopostos do Japão - e talvez dando à Red Bull uma pausa para pensar.

