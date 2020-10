Após o episódio no Mundial de Kart do último domingo (04), o Automóvel Clube da Itália (ACI), instituição ligada à FIA que gere o automobilismo no país europeu, suspende preliminarmente as licenças de Luca Corberi, piloto que jogou o bico do kart no rival, Marco Corberi, seu pai, e do Kartódromo da Garda do Sul em Lonato.

No domingo, durante uma etapa do Mundial de Kart KZ da FIA, Corberi, após receber um toque de Paolo Ippolito, indo parar fora da pista, arrancou o bico de seu kart e tentou jogar no rival que ainda estava na pista, acertando outro no lugar. Após a prova, Corberi e seu pai, dono do kartódromo, partiram pra cima do piloto no parque fechado, iniciando uma pancadaria generalizada.

O caso teve uma grande repercussão, com muitos nomes do mundo do esporte a motor cobrando que Luca e seu pai sejam banidos do esporte. Felipe Massa, presidente da Comissão de Kart da FIA, afirmou que os envolvidos sofreriam as consequências, enquanto a Federação anunciou que havia lançado uma investigação.

Mas antes mesmo que alguém tomasse alguma atitude, Corberi foi às redes sociais para se desculpar sobre o episódio e anunciar seu afastamento do esporte.

A ACI, após as desculpas de Corberi, determinou a suspensão das licenças do piloto, seu pai e do kartódromo

"O Conselho Desportivo, confirmando a dura e firme condenação pelo ocorrido, convidou o Ministério Público Federal a considerar propor ao Juiz Desportivo a sanção máxima prevista pelo regulamento: a suspensão imediata das licenças de Luca Corberi, Marco Corberi e do Circuito", diz nota divulgada pela ACI.

A mão pesada da federação vem sancionar de forma inequívoca e definitiva um gesto que não tem lugar no esporte a motor e em qualquer disciplina em que a justiça, o respeito pelas regras e os adversários são a base da competição.

Os detalhes da carta de Chase Carey sobre GP do Brasil e o que falta para o Rio ser confirmado na F1

PODCAST – A Fórmula 1 perde força com a saída da Honda?