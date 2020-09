500 Milhas de Kart ganha novo formato; veja os detalhes e a data

Principal prova de endurance do kartismo brasileiro, a corrida das 500 Milhas de Kart Granja Viana será realizada em 2020 com novidades. A competição que tradicionalmente encerra o calendário do automobilismo nacional será disputada um pouco antes, em 28 de novembro, em conjunto com o Brasileiro de Rotax. A disputa prevê um novo formato, com 500 quilômetros em cerca de sete horas de prova. A primeira e a última hora da corrida serão exibidas ao vivo no SporTV.

O local exato da prova ainda será definido, porém a corrida será realizada no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), ou no Kartódromo Ayrton Senna em Interlagos, na capital. Além disso, o custo será reduzido para os pilotos, com a organização prevendo um pacote mais acessível para as equipes em ano marcado pelas dificuldades da pandemia. As inscrições para a prova serão abertas no próximo dia 5 de outubro.

Todos os protocolos, que já estão sendo implementados na Copa São Paulo de Kart e na Copa KGV (como restrição de acessos, testes em pilotos e mecânicos e maior distanciamento social), serão realizados também nas 500 Milhas de Kart, conforme explica Felipe Giaffone, um dos organizadores da prova desde que ela foi criada em 1997.

“Ficamos felizes em confirmar esta prova em um ano tão difícil. Os protocolos de segurança serão realizados e em breve os divulgaremos para todos, mas tudo está sendo bem alinhado para preservar a saúde de todos os envolvidos. Já estamos com novos protocolos nas competições aqui do KGV e moldaremos a programação para evitar grandes aglomerações no kartódromo. Estamos felizes também pela renovação do nosso pacote de transmissão da prova, que mais uma vez será exibida ao vivo pelo SporTV”, explica Giaffone, que também é proprietário do Kartódromo Granja Viana.

A prova das 500 Milhas de Kart é a corrida de longa duração mais democrática no kartismo mundial, pois reúne na mesma pista nomes consagrados de F1, Indy, Fórmula E, Stock Car, Copa Truck, F3 e também inclui pilotos que são amadores, mas que competem regularmente no KGV durante o ano e tratam a prova como o principal evento da temporada.

Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Felipe Massa, Christian Fittipaldi, Felipe Giaffone, Hélio Castroneves, Nelsinho Piquet, Lucas di Grassi e outros grandes pilotos já fizeram história na competição.

“Teremos uma das maiores competições do ano, já que além do Brasileiro de Rotax nós teremos também a definição dos campeões de 2020 da Copa São Paulo de Kart no mesmo final de semana. Será um grande evento com todas as nossas categorias e os melhores pilotos do Brasil, além de estrelas internacionais”, diz Giaffone. A programação completa sobre a prova será divulgada em breve.