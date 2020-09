Rafael Câmara termina em 2º na Alemanha e fecha Campeonato Europeu de Kart no top-5

O brasileiro Rafael Câmara foi um dos destaques da última etapa do Europeu de Kart neste final de semana em Wackersdorf, na Alemanha. O piloto da equipe Forza Racing terminou a corrida final em segundo lugar, inclusive vencendo uma das baterias classificatórias no kartódromo alemão. Com o segundo lugar, Câmara concluiu o campeonato, que é um dos mais importantes do mundo, em quinto ao final das três etapas.

“Estou muito feliz de voltar a subir no pódio, principalmente em um campeonato tão importante como o Europeu de Kart. Era uma pista nova para mim e me adaptei rapidamente ao circuito, consegui me manter sempre entre os primeiros nas classificatórias, venci uma bateria e larguei em terceiro na final. Consegui assumir o segundo lugar nessa última corrida, até tentei a liderança, mas o pódio coroou nossa evolução no campeonato”, diz Câmara, que foi campeão brasileiro de kart em 2018.”

Vice-campeão mundial de kart em 2019 na Finlândia, Câmara segue colecionando conquistas em 2020, agora na categoria OK, para pilotos acima de 15 anos. No Europeu, Câmara também venceu uma prova em Sarno, na Itália, quando também fechou a final no top-5. No WSK, um dos principais campeonatos do mundo, ele também já subiu no pódio neste ano em Adria.

“Estamos vindo de uma sequência grande de competições por conta dos vários meses sem provas e temos andado bem em todas as pistas, independentemente do campeonato. Isso me deixa ainda mais confiante para essa parte final da temporada, com mais etapas do WSK e o Mundial de Kart daqui menos de dois meses”, diz Câmara.

O WSK retornará nesta semana na Itália e o Mundial de Kart será disputado em Portugal no mês de novembro.

