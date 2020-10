O mundo do esporte a motor ficou chocado ao pós ver imagens do último domingo (05) na final do Mundial de Kart da FIA, quando o piloto Luca Corberi, da categoria KZ, atirou o bico de seu kart em um rival. A Federação anunciou o lançamento de uma investigação e Felipe Massa, presidente da Comissão de Kart, afirmou que haverá sanções aos envolvidos.

Corberi, que é campeão mundial de kart, se envolveu em uma colisão com Paolo Ippolito pouco antes, e jogou o bico do kart no rival. A peça errou o piloto e acertou outro kart, enquanto Corberi ignorava os fiscais que o mandavam sair da lateral da pista.

Após a prova, outro vídeo surgiu, mostrando Corberi atacando Ippolito no parque fechado, com uma pancadaria em massa envolvendo vários indivíduos, incluindo o pai de Corberi, que é dono do kartódromo onde o evento acontecia.

As imagens dos incidentes viralizaram e vários pilotos de importantes categorias cobraram ação da FIA.

O campeão de F1 Jenson Button disse que Corberi e seu pai deveriam ser banidos do esporte para sempre.

Button escreveu: "Luca Corberi destruiu qualquer chance que ele teria de uma carreira no esporte após esse comportamento repugnante visto no Mundial de Kart. Seu pai é o dono do circuito e foi visto arremessando o cara na parede. Que os dois idiotas sejam banidos".

Massa, que é presidente da Comissão de Kart da FIA desde o final do ano passado, estava presente no circuito de Lonato no domingo e tinha ciência do incidente. O brasileiro havia mantido silêncio sobre o caso até a manhã desta segunda, quando afirmou que ações serão tomadas contra os envolvidos.

Ele escreveu como legenda para imagens dos incidentes: "Esse comportamento é inaceitável em nosso esporte. Essas pessoas sofrerão consequências por suas ações".

Corberi foi desqualificado do evento de Lonato, enquanto Ippolito também foi excluído por sua participação na colisão que originou toda a controvérsia.

A FIA lançou uma investigação oficial sobre os acontecimentos: "A FIA e a ACI estão preocupadas com os eventos perturbadores que aconteceram ontem durante o Campeonato Mundial de Kart KZ em Lonato, na Itália, envolvendo pilotos, membros de equipes e fiscais. A FIA lançou imediatamente uma investigação sobre esses incidentes".

