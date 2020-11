Neste sábado, foi disputada a edição 2020 das 500 Milhas de Kart, mais tradicional prova do kartismo brasileiro. E quem levou a melhor foi a Americanet Car Racing KTF, que emplacou as três primeiras posições do pódio entre todos os karts que finalizaram a corrida. Já a equipe Motorsport ThePlayer fez bonito em sua estreia na prova e, com o time mais jovem da competição, terminou em um ótimo 11º lugar na classe "Geral".

Gabriel Crepaldi, de 16 anos, Mayke Naderer, de 15, e Erick Schotten, de 13, dividiram o kart #277 e foram as 'revelações' da prova, com direito a briga pelo pódio no tradicional kartódromo da Granja Viana.

Equipe Motorsport ThePlayer 1 / 2 Da esquerda para a direita: Naderer, Crepaldi e Schotten Equipe Motorsport ThePlayer 2 / 2

Apesar de estrear nas 500 Milhas de Kart, o time Motorsport ThePlayer, que largou do 22º posto, superou as expectativas e representou bem a Bravar Motor Sport e a Pinheiro Competições.

Já a KTF viu seu kart #319 cruzar a linha de chegada em primeiro, seguido do #293 e do #301, que completaram o trio da equipe nas primeiras posições. Foi a consagração do tricampeonato do time na competição.

Quem teve a honra de tomar a bandeirada final em primeiro foi Alberto Cattucci, que dividiu o kart #319 com os companheiros Lucas Souza, Enzo Bortoleto, Guilherme Salas, Rodrigo Dantas e Leandro Reis.

KTF vence 500 Milhas de Kart 1 / 2 Foto de: Pedro Bragança/ Click Pix Studio KTF vence 500 Milhas de Kart 2 / 2 Foto de: Pedro Bragança/ Click Pix Studio

Organizador da prova e piloto, Felipe Giaffone exaltou o sucesso da edição mais curta do evento, que na verdade teve quase 500 km: "Estamos muito felizes por termos conseguido fazer essa edição em um ano ano tão difícil."

"Todas as equipes estão de parabéns alta competitividade que tivemos mais uma vez. Tenho certeza que conseguiremos voltar ao modelo tradicional na comemoração da 25ª edição", completou Giaffone, que também corre na Copa Truck e é comentarista da TV Globo.

