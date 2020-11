Vice-campeão mundial pela Ferrari nas temporadas 2002 e 2004 da Fórmula 1, Rubens Barrichello segue competindo em alto nível mesmo aos 48 anos. Tanto que, no último fim de semana, cravou a pole para as 500 Milhas de Kart, no kartódromo da Granja Viana.

Entretanto, a sorte não sorriu para o campeão de 2014 da Stock Car. O piloto da Full Time Sports foi destaque, mas uma punição ao kart #72 no começo da prova e uma quebra de volante no final do evento tiraram Rubinho e os filhos Dudu e Fefo da disputa.

Foi a primeira vez do clã em uma equipe somente com o trio, mas a penalidade imposta logo no início da corrida atrapalhou os planos da família Barrichello. Ao Motorsport.com, Rubinho explicou o ocorrido: "Soltaram o Fefo com cinco minutos (de parada), quando era para ser seis minutos (obrigatórios por regulamento). Eu não sei quem deu o briefing errado, mas o menino saiu com cinco minutos."

"Faltavam uns 50 e poucos segundos (para o fechamento do período obrigatório), mas você paga o dobro (do tempo na punição de time penalty). Aí a gente perdeu duas voltas no começo da prova."

"A gente não tinha o melhor motor, mas eu estava me superando. Aos ’48 do segundo tempo’ eu ainda continuo, graças a Deus, muito competitivo e muito feliz. E os moleques estão demais, os moleques estão felizes", seguiu Rubinho, antes de chamar Fefo para a entrevista.

"Foi muito positivo", disse o filho de Barrichello, que havia demonstrado grande abatimento ao saber da punição. "Acho que foi um aprendizado nessa participação juntos. Infelizmente, tivemos muitos problemas no decorrer da corrida, mas é coisa de corrida."

"E o ‘véio’ ainda dá uma felicidade, para não falar mais coisas, quando a gente tá assistindo ele", afirmou o emocionado Fefo. Com os olhos marejados, Rubinho respondeu: "Eu te amo, muito...".

Barrichello nas 500 Milhas de Kart Photo by: Rodrigo Ruiz

O filho do ídolo brasileiro seguiu: "Quando estamos correndo nós três, a gente dá a nossa vida lá, porque a gente tem amor um pelo outro. Então, a gente dá tudo, porque, quando chega no box, quer ver o sorriso na cara dos outros."

"Não é como estar correndo com um amigo. Quando você está correndo com a sua família, você quer dar o seu sangue mesmo, então acho que foi positivo. Sempre tem uma pressão de estar correndo com o Rubens Barrichello, porque ele bota a gente na pole, mas foi muito gostoso tê-lo ao lado e ter o Dudu ao lado também para estar junto, independentemente do resultado. A gente deu um abraço e ano que vem a gente está de volta."

Já Barrichello destacou: "O meu sonho é que eles se divirtam. O meu sonho é ganhar, mas aprender, com os erros, para uma vida, não só para o esporte. Então, as quebras da vida, os perrengues da vida, nos ensinam, a cada dia, a sermos melhores."

"Para mim, é isso: pegar eles ali e falar assim: ‘Dudu, cara, você deu tudo que você podia’. ‘Pô, pai, puxa vida...’. Como se eu fosse conseguir alguma coisa com o volante quebrado... 'Não, filho, não ia conseguir. Tenho muito orgulho de você e do seu irmão’."

"As pessoas que me conhecem sabem o quanto eu dou de amor para essas crianças, mas eles estavam muito tristes por não terem completado a prova. Mas não tinha jeito, caiu o volante. Quando o Dudu saiu (para a pista, no stint final da prova), quebrou a parte de baixo."

"Quando quebrou a parte da direita, ele ‘não virava mais’, aí ele não conseguia fazer a curva de alta. Começou a ficar perigoso até o momento em que ele não conseguia mais virar para nada, tanto que ele bateu na entrada do box porque o kart não virava", relatou Rubens.

"É uma pena, mas a verdade é que foi, das minhas participações, a mais emocionante. Eu nunca fiquei tão nervoso na largada, porque parece que eu estou carregando uma coisa de família, de coração... Então estou muito feliz e lisonjeado pela prova."

Barrichello ainda elogiou a organização do evento: "A gente tem que estar muito feliz que, no meio da pandemia, a gente ainda tenha conseguido realizar as 500 Milhas, num formato diferente, um pouquinho mais curto, até por que tudo teve muita dificuldade nesse ano."

"Estou muito feliz de ter participado com meus filhos, independente da situação. A gente passou por um pouquinho de tudo. Os três ali se abraçando, chorando... Eles se cobram demais pelo paizão correndo...", completou Rubinho, que busca seu segundo título da Stock Car e disputa a etapa de Goiânia neste fim de semana. A cobertura completa você confere no Motorsport.com.

