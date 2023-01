Arujá terá o mais novo kartódromo do Brasil

Carregar reprodutor de áudio

Um novo kartódromo está nascendo no Estado de São Paulo, mais exatamente em Arujá, na região metropolitana da capital paulista. Com projeto idealizado em 2016 por Vinícius Escarlate, da equipe V11 Kart, e Rafael Cançado, da RBC Preparações e do Kartódromo RBC Racing, o V11 Arena Kart deverá ser inaugurado no segundo semestre da atual temporada.

“Um objetivo em comum nos uniu de forma natural: criar um negócio com potencial de expandir o mercado de kart nacional, trazendo mais profissionalismo e entregando altos níveis de serviços aos clientes”, declarou Escarlate.

A pista principal do V11 Arena Kart terá 1205 metros de extensão, com 10 metros de largura na reta e oito metros nos demais pontos. O complexo de velocidade terá estrutura para receber campeonatos nacionais e estaduais e contará com 44 boxes fechados e uma área em que poderão ser alojados ao menos 34 containers.

A estrutura geral do V11 Arena Kart terá ainda um amplo estacionamento, lanchonete e restaurante, “espaço aventura”, pista infantil, lojas, kart de aluguel, oficinas, hospedagem, escola de pilotagem, museu, barbearia e lava rápido, dentre várias atrações.

“As obras começarão pela terraplenagem do terreno, mas, por conta das chuvas que caem em São Paulo, deverão ser iniciadas em fevereiro. Nosso planejamento prevê a entrega do complexo para o segundo semestre deste ano”, destaca Vinícius Escarlate.

O V11 Arena Kart está localizado na Av. Londres, 370, Portão, em Arujá (SP), com acesso pela Rodovia Dutra, km 201 B.

DISTÂNCIAS DO V11 ARENA KART A DIVERSOS PONTOS

18 minutos do Aeroporto de Guarulhos / 22 Minutos da Marginal Tietê

50 km São José dos Campos

25 km Mogi das Cruzes

20 km Guarulhos

20 km Aeroporto Internacional

30 km São Paulo

F1: POLITICAGEM, GRANA e EXIBICIONISMO; Andretti/GM sofre resistência de times e deixa FIA na BRONCA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #212 – Polêmica: as verdades inconvenientes sobre a F1 ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music